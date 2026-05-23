Sénégal : le Premier ministre démis de ses fonctions

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions de son Premier ministre et ancien mentor, Ousmane Sonko, ainsi qu’à celles de son gouvernement, vendredi soir, par décret.

Selon une déclaration lue à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba, le président « a mis fin aux fonctions de monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, et, par conséquent, à celles des ministres et secrétaires d’État membres du gouvernement ».

« Les membres du gouvernement sortant sont chargés d’expédier les affaires courantes », ajoute la déclaration.

Sidwaya.info