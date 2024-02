Mise en œuvre de l’action gouvernementale: quatre ministres au rapport

La Primature veut s’assurer que les contrats d’objectifs assignés aux membres du gouvernement en 2023 ont été mis en œuvre. A cet efet, le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a procédé, hier jeudi 15 février 2024, à Ouagadougou, à l’évaluation des ministres conformément à leurs missions.

A l’occasion, plusieurs membres de l’exécutif ont fait le bilan des activités au sein de leurs départements ministériels. Il s’agit du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bazié Bassolma, de son homologue du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda.

Le premier responsable du département ministériel des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Anûuyirtole Roland Somda et son collègue de l’environnement, de

l’eau et de l’assainissement, Roger Baro se sont aussi prêtés à l’exercice.

A l’issue des échanges avec le chef du gouvernement, le ministre en charge de la Fonction publique, ministre d’Etat, Bassolma Bazié, a indiqué que son département a enregistré un taux de réalisation des activités de 81, 85 % au 31 décembre 2023. Le ministre a relevé que cette performance est nettement supérieure au taux relatif au bilan des activités de 2022 qui était de 61,64 %.

De son avis, sur les 31 objectifs à atteindre en 2023 par son département, 26 ont été exécutés de façon « très satisfaisante », ce qui signifie que leurs taux d’exécution varient entre 90 et 100%. A l’occasion, M. Bazié a félicité ses collaborateurs pour les résultats atteints. Il a aussi déploré que 5 objectifs n’aient pas atteint le seuil de 50%. Cependant, il a précisé que ces pourcentages se justifient par des éléments précis.

« Concernant l’organisation des concours, pour avoir 100%, il faut proclamer les résultats de l’ensemble des concours au plus tard le 30 septembre. Pour atteindre ce taux, cela suppose que le Conseil des ministres valide l’autorisation de recrutement à partir de décembre. Ce qui n’est pas le cas », a-t-il confié.

A titre d’exemple, le ministre d’Etat a relevé que de décembre à nos jours, son département est toujours en discussion sur l’autorisation de recrutement pour 2024, soit 3 mois de retard. En termes de suggestions, Bassolma Bazié souhaite un renforcement des

caractéristiques de nomination des personnes à la tête des structures d’Etat.

« Si on n’arrive pas à opérationnaliser la loi sur la méritocratie pour le moment, il

faut prendre un décret qui va fixer l’atteinte des contrats d’objectifs des DG à 80%. Il faut aussi mettre l’accent sur le côté moral et l’efcacité de la personne qui sera nommée et sanctionner sévèrement pour l’exemple ceux qui présenteront des faux diplômes pour être nommés à la tête de ces structures », a-t-il plaidé.

Des acquis majeurs relevés

Le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a atteint un taux de réalisation global de 73,06% au 31 décembre 2023. Le chef du département, Anûuyirtole Roland Somda, l’a signifié à sa sortie de rencontre avec le Premier ministre.

En termes d’acquis majeurs, il a cité entre autres la rénovation et le passage en fonctionnement 24H/24 de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso, la certification de cet aéroport, ainsi que l’amélioration de la mobilité urbaine à travers certains projets dont le

financement a été acquis. M. Somda a en outre assuré que le taux aurait pu être amélioré sans certaines contraintes. « Au niveau de l’aéroport de Donsin, l’examen et l’état des lieux nous ont contraints à résilier la convention. Cet indicateur est à reconsidérer pour l’année 2024.

Certains indicateurs n’ont pas connu un aboutissement satisfaisant compte tenu de l’implication d’acteurs et de facteurs externes comme l’amélioration de la mobilité urbaine pour l’acquisition des bus où certains partenaires ont retiré leur financement », a soutenu le ministre. Toutefois, M. Somda a assuré que de bonnes perspectives se présentent

pour la réussite de ces projets en 2024.

Au niveau de la compagnie Air Burkina, plombée par les contrats d’entente, le ministre a fait savoir qu’ils ont réussi à mettre fin à ces conventions et à envisager un futur reluisant pour la compagnie à travers sa restructuration en cours. Le ministre du Développement

industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, a également été « auditionné » par le chef du gouvernement.

Pour l’atteinte des trois grands objectifs stratégiques de son ministère, 11 actions prioritaires et 36 activités ont été fixées. A la date du 31 décembre 2023, le ministre a signifié que son département a atteint un taux de réalisation global moyen de 90,6% des activités programmées. De son avis, seules deux activités mineures n’ont pas été mises en œuvre pour des raisons diverses liées à des problèmes financiers.

Pour M. Poda, l’atteinte de ces résultats dans un contexte national difcile est à mettre au crédit de l’ensemble du personnel du département. Pour le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, le ministre Roger Baro a soutenu que son équipe a atteint un taux de réalisation de 84,97 % des activités programmées malgré les contraintes. Il a, à cet efet, saluer ses collaborateurs pour leurs eforts en matière d’accès à l’eau potable et l’assainissement.

Abdoulaye BALBONE

Jacqueline Wêndengûudi OUEDRAOGO

(Stagiaire