Modernisation de la Chine: des journalistes d’Afrique francophone à l’école du Pr Tiebing Xu

Le Professeur et chercheur en relations internationales à l’université internationale de communication de Beijing (Pékin) en République populaire de Chine, Tiebing Xu, s’est entretenu avec une dizaine de journalistes d’Afrique francophone sur le modèle de modernisation de son pays, le mercredi 13 mars 2024.

Le professeur et chercheur en relations internationales à l’université internationale de communication de Pékin Tiebing Xu a édifié une dizaine de journalistes d’Afrique francophone sur le processus de développement de la Chine, le mercredi 13 mars 2024. Cette conférence s’inscrit dans le cadre de l’édition 2024 du programme du Centre internationale chinois de la presse et de la communication. Face aux hommes de médias, le Pr Tiebing Xu a de prime abord, fait savoir que la Chine ne veut pas s’ériger en donneur de leçons aux pays africains francophones mais c’est une immense fierté pour lui de présenter le modèle de modernisation de la Chine.

De son avis, son pays s’est basé sur un certain nombre de socles qu’il a qualifiés de fonds d’héritage. Il a fait cas de « l’Etat civilisationnel en continuité plurimillénaires » en mettant l’accent sur l’expérience de la gouvernance avec le Parti communiste chinois (PCC). Il a en outre évoqué d’autres atouts tels que l’immensité territoriale de la Chine dont la superficie est de 9 000 067 km2 et de sa population estimée à plus de 1,4 milliard d’habitants faisant d’elle le deuxième pays le plus peuplé du monde après l’Inde.

Ensuite, le Pr Xu a précisé que la force de la Chine réside dans ses valeurs et cultures transmises de génération en génération. Hormis ces qualités, il a affirmé que le développement socioéconomique de son pays a débuté depuis 1952 avec la programmation des plans quinquennaux dont le 14e est en cours. Toute chose qui selon lui, favorise un équilibre entre les différents secteurs d’activité notamment l’industrie, l’agriculture, la défense nationale, la science et la technologie. Quant aux infrastructures sociales, le chercheur a précisé que le gouvernement chinois travaille à garantir à son peuple une éducation publique et une formation professionnelle de qualité.

A cela s’ajoute des infrastructures sanitaires pour assurer le bien-être de la population. « Cela se fait par la mise en œuvre de politiques sociales et écologiques à travers la redistribution des richesses, l’éradication de la pauvreté en protégeant les couches sociales les plus fragiles », a-t-il expliqué.

En plus, il a déclaré que tout ce processus permet à la Chine d’être un acteur primordial sur la scène international en œuvrant pour la coexistence pacifique à travers la résolution des conflits qui secouent le monde. A l’entendre, la vision de la Chine est de parvenir à un monde de paix et de stabilité pour un co-développement gagnant-gagnant où chaque partie trouvera son intérêt.

A la question de savoir comment les pays africains francophones pourraient s’inspirer de l’exemple chinois ? Le Pr Xu a dit que ces pays devraient se baser sur leur héritage historique quand bien même il a été difficile et pénible. Selon ses dires, l’édification d’une nation unifiée à travers le renforcement de la cohésion sociale entre les différentes ethnies qui la composent est primordiale.

Il a en outre évoqué le regroupement sous-régional pour les pays africains francophones en vue de mieux surmonter les défis de développement. C’est en ce sens qu’il a suggéré qu’il y ait des corridors pour permettre aux pays enclavés de bénéficier de certains avantages comme les pays côtiers pour la construction d’un Etat moderne pour le bien-être de leurs différentes populations.