Consommation du lait : Ce qu’il faut savoir

Le lait est un produit omniprésent dans nos réfrigérateurs mais les techniques de conservation de cette denrée ne sont pas toujours appropriées au caractère intrinsèquement fragile du lait. La méthode de conservation du lait dépend en grande partie de sa nature, de son type.

Excellente source de calcium, riche en lactose, bonne source de protéines, le lait favoriserait la santé cardiovasculaire et contient plusieurs vitamines et minéraux, dont le calcium et la vitamine D, essentiels au maintien de la santé osseuse. De plus, le calcium laitier pourrait jouer un rôle dans la prévention de diverses maladies telles les maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle et l’obésité. D’autres composés bioactifs sont présents dans le lait et auraient eux aussi des effets positifs sur la santé. C’est le cas de la lactoferrine, une protéine qui joue un rôle dans la lutte contre les infections et protégerait aussi contre certains types de cancers.

Pendant longtemps le lait a été soupçonné de causer des maladies cardiovasculaires, du fait du calcium qu’il contient, de plus en plus d’études confirment le contraire. Elles relèvent que la consommation de lait et de calcium ne serait pas associée aux maladies cardiovasculaires et à l’infarctus du myocarde. Une faible consommation de lait a même été reliée, dans certaines études, à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. La quantité de lait à consommer pour prévenir les maladies cardiovasculaires n’est pas déterminée pour l’instant, bien que les risques semblent augmenter pour les individus qui consomment moins de deux portions de lait par jour.

Comment bien choisir le lait ?

Le lait le plus consommé est celui de la vache, bien qu’il existe une multitude de laits qui proviennent de diverses espèces : chèvre, brebis, ânesse, etc. Reconnaissable à sa couleur blanche et à sa saveur très subtile, le lait est un ingrédient presque incontournable dans la préparation de certains plats. Cependant sa bonne conservation est nécessaire dans le maintien de sa qualité. En effet, le lait cru est un milieu propice à la prolifération des micro-organismes pathogènes dangereux pour la santé humaine. Santé Canada a rapporté récemment, en Ontario, des cas de contaminations par E coli pouvant être liés à la consommation de lait cru.

Même si certaines personnes prétendent que la consommation de lait cru par les agriculteurs et leur famille immédiate n’a pas d’impact négatif sur la santé, il n’y a pas d’étude scientifique pour confirmer ce fait. Il faut spécifier que depuis 1991, la vente de lait cru est strictement interdite dans certains pays comme le Canada par le règlement sur les aliments et drogues. Ainsi pour vous procurer votre lait, il est toujours conseillé de vérifier la date de péremption sur l’emballage. Le lait cru dispose d’une durée de consommation réduite, n’excédant pas 48 heures. Au-delà, il « tourne » et peut contenir des bactéries dangereuses pour la santé.