Iara Vidal, journaliste brésilienne : « Thomas Sankara est une référence pour la lutte des pays du Sud »

Personnellement, elle dit n’avoir jamais rencontré l’homme politique mais l’a connu à travers un livre intitulé « Révolution africaine », traitant de trois décennies de lutte révolutionnaire en Afrique. De son avis, les articles de cette anthologie donnent un aperçu non seulement des diverses expériences politiques, mais aussi de toute la richesse et de la variété de la pensée marxiste africaine présentée par les textes et les discours de ses représentants les plus convaincus. Parmi ceux-ci, elle a cité Frantz Fanon, Kwame Nkrumah, Amilcar

Cabral, Eduardo Mondlane, Samora Machel, Agostinho Neto, Thomas Sankara et Samir Amin. De cette œuvre, elle rappelle les thèmes qui y sont abordés tels que le racisme dans la société de classe, la mentalité coloniale, l’idéalisation du passé africain et l’oppression patriarcale sur le continent, ainsi que des questions de tactique et d’organisation politique. A l’entendre, cette anthologie offre au public des perspectives théoriques qui concernent la révolution africaine.

Souaibou NOMBRE

Depuis Pékin (Chine)

snombre29@ yahoo.fr