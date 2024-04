SNC Bobo 2024 : Le village des communautés a officiellement ouvert ses portes

Le village des communautés a officiellement ouvert ses portes aux festivaliers le 28 avril 2024. Ce village est un espace convivial de brassage culturel, de rencontres d’échanges culturels, institué à chaque édition de la biennale culturelle afin de promouvoir la cohésion sociale.

Pour cette 21e édition, le village des communautés reçoit 45 communautés dont 31 communautés ethniques du Burkina et quatorze communautés étrangères. Il se veut une vitrine de promotion des expressions et identités culturelles de l’ensemble de ces communautés africaines, nationales et étrangères vivant au Burkina.

Sidwaya.info