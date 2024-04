SNC2024 : La compétition en art culinaire début demain

Ce lundi 29 avril 2024 débutera à Bobo-Dioulasso une compétition culinaire. Cette activité qui s’inscrit dans le cadre de la 21e Édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), met en lumière l’importance de la gastronomie dans la préservation et la promotion de l’identité culturelle du pays.

Au total 42 compétiteurs, venus des 13 régions du Burkina Faso, participent à ladite compétition culinaire. Ils proposeront 47 mets délicieux, chacun reflétant la diversité des traditions culinaires du Burkina Faso.

Parmi les participants, on compte des femmes qui ont fait preuve de leur talent en proposant deux plats chacune, portant ainsi le nombre total de créations à découvrir à 47.

Chaque compétiteur apportera sa propre interprétation de la cuisine burkinabè, mettant en valeur les ingrédients locaux et les techniques de cuisson ancestrales.

Le jury, composé de cinq chefs éminents et de personnalités culinaires renommées, aura la tâche difficile de déterminer les lauréats.

Au-delà de la compétition, cet événement culinaire offre une occasion précieuse de célébrer et de promouvoir la richesse de la gastronomie burkinabè, en mettant en lumière les talents des chefs locaux et en encourageant l’exploration et l’appréciation de la cuisine traditionnelle.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwya.info