Modernisation des services publics : 430 milliards FCFA mobilisés par 84 EPE en 2023

Placée sous la présidence du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, la 25e session de l’assemblée générale des Etablissements publics de l’Etat (EPE) s’est tenue, jeudi 1er août 2024, sur le thème : « La modernisation des services publics rendus aux usagers des Etablissements Publics de l’Etat (EPE) dans un contexte de défis sécuritaires ».

Les Etablissements publics de l’Etat (EPE) ont produit des résultats globalement satisfaisants au cours de l’exercice 2023, malgré un contexte national difficile. En effet, au cours de leur 25e Assemblée générale (AG) tenue, jeudi 1er août 2024, sur le thème : « La modernisation des services publics rendus aux usagers des Etablissements publics de l’Etat (EPE) dans un contexte de défis sécuritaires », il ressort que les 84 EPE (en dehors des fonds nationaux) ayant effectivement transmis les états financiers ont mobilisé plus de 430 milliards F CFA de recettes, y compris les subventions, contre plus de 367 milliards F CFA en 2022 et 276 milliards F CFA en 2021, soit une hausse de 17,25% entre 2022 et 2023, indique le rapport sur la gestion financière des EPE. Ce qui donne un taux de réalisation des prévisions des recettes supérieur à 80% pour 68 EPE contre 67 en 2022. Pour ce qui est de leurs dépenses budgétaires, elles se sont établies à plus de 355 milliards F CFA contre plus de 276 milliards F CFA en 2022 et plus de 226 milliards de FCFA en 2021, soit une progression de 21,89% entre 2022 et 2023 avec des charges de fonctionnement en hausse de 37,10% correspondant à plus de 83 milliards F CFA.

Les dépenses d’investissements et de remboursements des emprunts ont baissé de 13,31% par rapport à 2022, soit plus de 4 milliards F CFA. En ce qui concerne le taux de couverture des dépenses par les recettes, au cours de 2023, 6 EPE sont en dessous de la norme, contre 12 EPE en 2022 et 16 en 2021. S’agissant du ratio part des charges de personnel dans les dépenses de fonctionnement, il est supérieur à 50% pour 38 EPE contre 41 en 2022 et 35 en 2021. En effet, la masse salariale hors personnel intérimaire s’élève à environ 199 milliards F CFA contre 138 milliards F CFA en 2022, soit une progression de 43,64%, pour des effectifs globaux de personnel de 22 237 agents contre 21 406 agents en 2022, toujours selon le rapport.

Dépenses contenues dans les limites des prévisions

D’une manière globale, les niveaux de réalisation des dépenses des EPE en 2023 sont contenus dans les limites des prévisions de crédits pour l’ensemble des EPE, mais ils sont inférieurs à 80% pour 52 établissements sur les 84 contre 59 en 2022. Quant au taux d’autofinancement, il s’est établi à 20,66% en 2023 contre 23,73% en 2022, soit une régression de 3,07 points. Ce qui appelle les 37 EPE ne respectant pas la norme à intensifier leurs efforts de création et de mobilisation de recettes propres. On note également que le montant total des dettes des EPE était de 29 milliards F CFA contre 28 milliards F CFA, en 2022, représentant une hausse de 1,50%.

Pour ce qui est des 20 Fonds nationaux ayant effectivement transmis les états financiers, l’analyse de leur situation financière montre que le montant total des recettes mobilisés, y compris les subventions, était de 275 milliards F CFA contre 299 milliards F CFA en 2022 et 409 milliards FCFA en 2021, soit une baisse de 8,09% entre 2022 et 2023 ; tandis que leurs dépenses budgétaires s’élèvent à 176 milliards FCFA contre 179 milliards FCFA en 2022 et 274,340 milliards F CFA en 2021, soit une régression de 2,05% entre 2022 et 2023.

Au cours de l’année passée, ces 20 Fonds ont accordé des financements à leurs cibles à hauteur de 119,051 milliards FCFA contre 102,039 milliards FCFA en 2022 et 161,714 milliards FCFA en 2021, soit une hausse de 16,67% entre les deux exercices.

Ces fonds ont, par ailleurs, enregistré des impayés, c’est-à-dire des crédits échus et non encore remboursés, de plus de 47 milliards FCFA contre 43 milliards F CFA en 2022, soit une hausse de 10,13%. Les dettes totales, enregistrées principalement au niveau des FNF, s’établissent à 16 milliards F CFA contre 13 milliards FCFA en 2022 et 24,211 milliards F CFA en 2021, en hausse de 19,31% entre 2022 et 2023. Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubakar Nacanabo, a salué les performances réalisées par les EPE, avec la plupart des indicateurs aux normes, malgré la situation de crise sécuritaire et humanitaire que connait le Burkina Faso.

Rompre avec l’ordre ancien

« Je voudrais donc réitérer mes vives félicitations aux responsables de ces Etablissements ainsi qu’à tout leur personnel, qui ont su faire preuve de résilience dans un contexte assez difficile, pour l’atteinte des objectifs à eux assignés et ce, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. Aussi, je félicite les différents départements ministériels qui ont tenu les rencontres sectorielles sur le fonctionnement de leurs Etablissements en vue d’apporter des solutions aux difficultés relevant de leurs compétences », a-t-il laissé entendre.

Revenant au thème de cette 25e AG des EPE, il a indiqué qu’il se justifie par le fait que l’un des défis majeurs pour le secteur public en général et pour les Etablissements publics en particulier, est l’amélioration continue de la qualité des services publics rendus aux usagers. Et le processus d’amélioration continue de la qualité des services publics passe par une bonne organisation administrative et opérationnelle des EPE, par leur modernisation à travers notamment la prise en charge de la digitalisation des services et produits, a souligné le ministre Nacanabo.

Pour lui, malgré les perfor-mances enregistrées, les difficultés rencontrées par les EPE restent très nombreuses et les défis à relever sont de plus en plus complexes. C’est pourquoi, il a appelé les EPE à redoubler d’efforts, de professionnalisme et d’initiatives, en vue d’une utilisation efficiente des ressources publiques et d’une amélioration des prestations fournies.

« Vos actions devront être guidées vers l’amélioration de la gouvernance de l’administration de nos Etablissements publics, afin de restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés. Les citoyens exigent à tous les niveaux, une rupture avec le passé, un changement de comportement, une bonne gouvernance de nos structures respectives et la quête permanente de l’intérêt général de notre peuple, au détriment des aspirations individuelles », a-t-il conclu. Recommandation a été faite aux EPE de relire leurs statuts pour prendre en compte la comptabilité matière.

Adama Sawadogo