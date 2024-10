Mois du consommer local 2024 : une centaine d’exposants mobilisés pour promouvoir les produits “made in UEMOA”

La Ve édition du Mois du consommer local se tient, du 1er au 7 octobre 2024, au Burkina Faso. Placée sur le thème, « Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l’UEMOA », cette édition a été officiellement lancée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le jeudi 03 octobre, à Ouagadougou.

Depuis 2020, le mois d’octobre, « Mois du consommer local » (MCL), est institué dans l’espace UEMOA. Cette année, le Burkina Faso abrite le lancement de la Ve édition. L’événement se tient du 1er au 7 octobre 2024, sur le thème : « Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l’UEMOA ». Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a patronné la cérémonie officielle de lancement des activités de cette édition, le jeudi 03 octobre, à Ouagadougou. Commémorée simultanément avec la VIe édition de la Journée mondiale du coton (JMC), l’édition 2024 du Mois du consommer local se veut une tribune pour la valorisation, la production et la transformation des produits « made in Burkina » et ceux de l’espace UEMOA, d’une part, et d’autre part, une opportunité pour la sensibilisation des populations sur l’importance de la consommation des produits issus de l’espace communautaire. Lors de son discours d’ouverture, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait savoir que de cet appel du capitaine Thomas Sankara : « Consommons ce que nous produisons. Produisons ce que nous consommons », déroule tout un programme de développement endogène pour les pays de l’UEMOA.

« On y décèle des projets ambitieux de production à grande échelle, la transformation de nos ressources, à travers une industrialisation accrue et la création de la richesse au profit de nos Nations », a -t-il expliqué. C’est pourquoi, il s’est réjoui de l’initiative de promouvoir la consommation, à travers le concept du mois d’octobre, « Mois du consommer local » au sein de l’espace communautaire.

Il a, en outre, indiqué que cette initiative de l’UEMOA est une invite faite aux Etats membres d’intensifier les actions de promotion de la consommation des produits locaux. Pour le chef de l’Etat, cette décision s’inscrit pleinement dans sa politique visant à faire de la consommation des produits locaux, un socle de développement endogène inclusif et durable. « Notre pays, tout comme de nombreux autres pays de la sous-région aspire à une souveraineté alimentaire, économique et sécuritaire.

Il est donc fondamental que nous accordions la priorité à nos propres productions. Consommer local n’est pas seulement un acte de patriotisme, mais aussi une stratégie essentielle pour stimuler notre industrie, créer des emplois dignes, garantir notre résilience face aux défis mondiaux », a -t-il soutenu.

Promouvoir les économies locales

A écouter le représentant du président de la Commission de l’UEMOA, Jonas Gbian, l’initiative entend promouvoir les échanges intra-communautaires, à travers la production et la transformation des biens et services originaires de l’UEMOA. M. Gbian a, également, relevé que l’espace communautaire demeure résilient malgré le contexte international marqué par des crises sécuritaire, économique et socio politique. « L’activité économique au sein de l’Union fait montre d’une résilience remarquable face aux nombreux chocs. Le taux de croissance de l’Union est ressorti à 5,3% en 2023. Pour 2024, les perspectives économiques se situent à 7%, en lien avec le bon dynamisme dans les différents secteurs d’activités. Cette perspective reste toutefois fragilisée par des effets des chocs climatiques et de la crise sécuritaire au sein de notre espace », a -t-il reconnu.

Il a, par ailleurs, affirmé que les activités de l’édition passée ont enregistré la participation de plusieurs exposants, des visiteurs professionnels ainsi que des consommateurs sensibilisés pour une meilleure adhésion à la consommation des produits locaux. C’est pourquoi, il a magnifié leur excellente collaboration avec la Chambre régionale de l’UEMOA, et à travers elle, l’ensemble des Chambres d’industrie et de commerce des Etats membres pour leur engagement à la réussite de cette initiative.

«Les améliorations introduites à la IVe édition, à savoir la distinction des meilleures entreprises en matière de promotion de produits “made in UEMOA”, l’encouragement de l’ouverture des rayons dédiés aux produits locaux dans les grandes surfaces, l’élaboration d’une directive communautaire et d’une stratégie de développement des produits locaux UEMOA constituent les innovations qui se poursuivent avec cette Ve édition », a assuré M. Gbian.

Tout en confiant que, plus d’une centaine d’exposants ont été mobilisés à cette occasion, Il a invité toutes les communautés de l’espace UEMOA vivant à Ouagadougou, à sortir nombreux pour visiter les stands qui seront ouverts dans la cour de la Maison du peuple au cours de la période du 3 au 6 octobre 2024 afin d’apprécier la qualité et la diversité des produits originaires de l’Union.

A cette occasion, la représentante des parrains, Helena Maria José Nosolini, par ailleurs présidente de la Chambre consulaire régionale de l’UEMOA, a appelé l’ensemble des Chambres de commerce et d’industrie ainsi que les opérateurs économiques de l’Union à saisir l’opportunité qu’offre cette célébration pour mettre en valeur leurs produits et services. Elle a aussi réitéré l’engagement de la Chambre consulaire régionale de l’UEMOA à soutenir et promouvoir les économies locales.

« Nous sommes déterminés à contribuer activement à toute initiative visant à valoriser les produits “made in UEMOA», a t-elle promis.

Adama SAWADOGO

Sonia TIENDREBEOGO (Stagiaire)