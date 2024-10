Rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 : relever les défis du système éducatif

Les ministres en charge de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ont procédé, le jeudi 3 octobre 2024, à Manga, au lancement officiel de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025.

Après un atelier d’outillage sur l’éducation aux médias, des journalistes ont assisté officiellement au lancement de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025. La cérémonie a été présidée par le Président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, le jeudi 3 octobre 2024 dans l’enceinte des écoles primaires communales A et B de Manga dans la région du Centre-Sud.

La cérémonie s’est déroulée en présence de certains membres du gouvernement. L’événement a été placé sur le thème :

« Quelles réponses aux défis du système éducatif pour un enseignement et une formation professionnelle et technique de qualité dans le contexte de crise sécuritaire ? ». Il a permis de remettre 18 000 kits scolaires et des clés de 54 salles de classes équipées avec des latrines.

La représentante des élèves et étudiants, Reine Compaoré, a salué les membres du gouvernement et les parents pour leur participation à la présente activité. « Nous nous engageons à maintenir le cap pour les études et sensibiliser les élèves et étudiants pour plus de civisme dans les établissements et universités », a-t-elle laissé entendre. Elle a aussi invité l’administration publique et les autorités politiques à plus d’actions efficaces efficientes pour une année scolaire et universitaire réussie au Burkina.

Le chef de file des partenaires techniques et financiers de l’éducation, le représentant adjoint de l’UNICEF Burkina Faso, James Mugaju, s’est réjoui pour cette cérémonie officielle de lancement de la rentrée. A l’entendre, elle s’opère dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Mais face à cette situation, il a réaffirmé l’engagement de son groupe d’appartenance pour accompagner l’Etat dans la poursuite de ses missions dans le domaine de l’éducation.

« J’ai bon espoir que tous les efforts seront mis en œuvre pour une éducation inclusive et pour tous, un Burkina Faso d’avenir », a confié M. Mugaju. Le ministre de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Sosthène Dingara s’est dit honorer de la mobilisation autour de ce rendez-vous de Manga. Ainsi, il a loué la présence de tous les invités d’honneur pour cette réunion d’envergure nationale. Pour lui, le pays des Hommes intègres s’est engagé à promouvoir une éducation de qualité et équitable pour tous depuis plusieurs décennies. Et, il a ajouté que cette vision est en phase avec le 4e Objectif du développement durable 2015-2030 et l’objectif stratégique du plan d’action pour la stabilisation et le développement qui vise à accroitre l’offre et améliorer la qualité de l’éducation de l’enseignement supérieur et de la formation en adéquation avec les besoins de l’économie. A ce titre, selon M. Dingara, la mobilisation du monde éducatif est fondamentale. Ainsi, il a remercié toutes les équipes qui se sont battues pour les résultats appréciables des années scolaires et universitaires écoulées nonobstant les difficultés. « La crise que notre pays vie a entrainé la baisse les indicateurs de notre système éducatif. Malgré cela, le système a prouvé qu’il est résilient grâce à l’abnégation des acteurs qui l’animent », a-t-il poursuivi.

Evariste Yoda