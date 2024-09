Municipalité de Chongqing en Chine : Une merveille parsemée de montagnes et de rivières

Caractérisée par son paysage principalement montagneux et son climat de mousson subtropical humide, la municipalité de Chongqing constitue l’une des plus attractives de la Chine grâce à sa richesse culturelle et son essor commercial et industriel.

Appelée également “Mountain City” ou encore “River City”, la municipalité de Chongqing dans le Sud-ouest de la Chine couvre 38 districts répartis sur une superficie de 82 400 kilomètres carrés. Fondée dès 1929, elle renferme une riche histoire culturelle de plus de 30 000 ans avec des sites emblématiques tels que les Sculptures rupestres de Dazu.

Classé patrimoine culturel sous protection, le site de Dazu regorge de 75 gravures rupestres et plus de 50 000 statues dont l’histoire remonte à plus d’un millénaire. Leur construction aurait débuté à la dynastie Tang, a prospéré sous les dynasties Song du Nord et du Sud, et s’est poursuivie sous les dynasties Ming et Qing. Dernier monument de l’histoire de l’art rupestre chinois, les gravures rupestres de Dazu constituent, avec d’autres gravures rupestres telles que les grottes de Dunhuang Mogao, celles de Yungang et de Longmen, l’histoire complète de l’art architectural rupestre chinois.

Elles illustrent l’évolution remarquable du style artistique des grottes chinoises et des croyances religieuses populaires entre le IXe siècle et le milieu du XIIIe siècle, contribuant ainsi de manière significative à l’innovation et au développement de l’art des grottes chinoises. Ce qui leur confère une valeur historique, artistique, scientifique et esthétique inégalée et irremplaçable. En décembre 1999, les gravures rupestres de Dazu, ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

En plus de sa richesse culturelle, la ville de Chongqing joue un rôle important en tant que centre logistique et opérationnel grâce au développement d’un corridor international qui lui donne accès à 480 ports dans 120 pays et régions à travers le monde. Grâce à sa position stratégique car traversée par le fleuve Yangtze sur 691 kilomètres et rejoint par les rivières du Jialing et du Wujiang, elle est devenue la première ville intérieure de la Chine à s’ouvrir au commerce extérieur.

Au regard de son emplacement stratégique, Chongqing s’est vu confier des responsabilités et missions clés dans le cadre de grandes stratégies telles que l’initiative “La ceinture et de la route”. A ce jour, la province entretient des échanges commerciaux avec 224 pays dans le monde.

Elle est aussi une puissance de fabrication, couvrant 39 des 41 catégories industrielles en Chine. Chongqing se classe parmi les meilleures villes du pays en matière de capacité de production automobile avec des entreprises de renom telles que Baidu Technologie, une filiale de Baidu Apollo dans le sud-ouest de la Chine.

Fondée en novembre 2019 avec un capital social de 20 millions de RMB soit plus d’un milliard 600 millions FCFA, c’est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la mobilité intelligente et l’intégration de systèmes de véhicules intelligents, fournissant principalement des solutions pour le transport intelligent, les autoroutes intelligentes et les systèmes de conduite autonome.

La force industrielle de la municipalité de Chongqing se démontre également à travers Changan Automobile qui constitue l’un des quatre principaux groupes automobiles du pays avec une histoire de 159 ans et 37 ans d’expérience dans la fabrication automobile. Elle possède 14 bases de production dans le monde et 33 usines de véhicules, de moteurs et de transmissions. En 2014, Changan a dépassé les 10 millions de ventes cumulées de véhicules de marque chinoise et en 2021, ce nombre a atteint 20 millions. Elle est la première marque chinoise à démontrer la conduite autonome de niveau 4 sur les routes ouvertes et la première également à produire en série la conduite autonome de niveau 3 pour l’expérience client.

Chongqing est enfin un centre de transport complet avec un transport multimodal par chemin de fer, route, eau et air. Ses chemins de fer à grande vitesse couvrent plus de 1 000 kilomètres et les autoroutes en service dépassent 4 000 kilomètres, reliant chaque contrée de la municipalité au réseau routier. La capacité de débit annuelle des terminaux fluviaux à Chongqing a dépassé 200 millions de tonnes et au total 110 liaisons aériennes internationales y ont été lancées.

La Station de métro Liziba Station située à Yuzhong l’un des districts de la municipalité est la première station de métro Through-building de Chine. Conçu pour améliorer l’efficacité et la commodité du transport urbain, il est devenu un spectacle que les visiteurs prennent plaisir à observer. En appliquant de multiples technologies, le monorail permet aux trains de traverser les bâtiments sans faire trembler les structures. Il atteint intelligemment sa fonctionnalité en fonction du terrain complexe et incarne la sagesse du peuple de Chongqing.

Nadège YAMEOGO

(Source: Autorités locales)