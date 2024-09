Nonciature apostolique du Ghana : Monseigneur Julien Kaboré traduit sa reconnaissance au Président du Faso

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé, ce jeudi en fin de matinée, une audience au Nonce apostolique du Ghana, Monseigneur Julien Kaboré. Le prélat est venu traduire sa reconnaissance au chef de l’Etat, pour la solidarité manifestée à son égard lors de son ordination épiscopale à Rome, le 14 septembre dernier.

«A l’occasion de mon ordination épiscopale, j’ai été bien entouré non pas seulement d’amis venus de tous horizons, mais particulièrement de confrères et frères burkinabè

et d’une délégation officielle du Burkina Faso. J’en ai été très touché et j’en suis reconnaissant. C’est un devoir pour moi de venir remercier le peuple burkinabè à travers la personne du président du Faso pour ce geste de solidarité et d’encouragement », a-t-il déclaré à l’issue de l’entretien avec le chef de l’Etat. Mgr Julien Kaboré, s’inspirant du message du Pape François au lendemain de l’attaque terroriste à Barsalogho, dit fonder l’espoir que la paix reviendra dans notre pays.

« A l’occasion de mon ordination, à la fin de la célébration, j’ai repris le message du Saint-Père, message d’encouragement, de compassion, de solidarité pour le peuple burkinabè. Il a souhaité que la paix revienne au Burkina, la réconciliation, la concorde. Je crois qu’en dépit de toutes ces difficultés actuelles, mon espérance et ma conviction, c’est que le Burkina retrouvera la paix », a soutenu le Nonce apostolique au Ghana. Pour le retour de la paix au Burkina Faso, Mgr Kaboré a rappelé que l’Eglise catholique mène déjà d’importantes initiatives et construit des ponts avec les autres religions pour le renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. En rappel, Mgr Julien Kaboré a été nommé Nonce apostolique au Ghana par le Pape, le 29 juin 2024.

Direction de la communication de la Présidence du Faso