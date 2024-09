Usine de pâte alimentaire Anadolu : le Premier ministre lance les travaux de construction

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a posé, jeudi 26 septembre 2024, à Koupèla dans la commune deToécé, la première pierre de l’usine de transformation de pâte alimentaire. Plus de 8 milliards F CFA seront investis avec à la clé, plus de 100 emplois directs.

La commune de Toécé, localité située à une vingtaine de kilomètres de Kombissiri aura une usine de transformation de pâte alimentaire « très bientôt ». L’industrie Anadolu, qui s’installera sur 3 hectares à Koulpélé, a un investissement total évalué à 8,5 milliards

FCFA, avec une transformation journalière de 100 tonnes de pâtes alimentaires. La

pose de la première pierre de l’entreprise de pâte alimentaire par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a eu lieu, jeudi 26 septembre 2024. Le Premier ministre a soutenu que la pose de la première pierre marquant le début des travaux de construction de l’usine est un acte symbolique qui matérialise la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous sommes dans une dynamique de diversification de nos partenaires. Nous avons des nouveaux partenaires que sont la Turquie, le Qatar. Ils nous accompagnent sur le chemin du développement. C’est grâce à eux et au promoteur du projet que cette usine verra le jour dans notre pays », a-t-il rappelé.

Il a, en outre, souligné que cette entreprise sera un exemple de production intégrée.

« Il y aura des champs de blé de 2 000 hectares produits par les paysans. Ce blé sera transformé en farine sur place par l’une des usines. Cette farine sera utilisée pour fabriquer des pâtes alimentaires par une autre », a précisé le Premier ministre.

A l’écouter, les entreprises de transformation des matières premières du pays sont à encourager, car elles correspondent à la vision du chef de l’Etat et du gouvernement qui est de procéder à un développement endogène de notre société.

De l’avis du Premier ministre, cette industrie va faire rayonner la commune de Toécé, à travers la création d’emplois et l’ouverture de nouvelles perspectives. « La localité sera visible aussi bien sur le plan national qu’international grâce au partenariat avec la Turquie et le Qatar », a-t-il affirmé.

Tout en remerciant les partenaires et le promoteur qui ont permis la réalisation du projet, le chef du gouvernement a souhaité que beaucoup d’hommes d’affaires et opérateurs économiques du pays suivent le pas de ce partenariat. Il a également invité

les partenaires présents à s’engager davantage à accompagner le Burkina dans son processus du développement agricole.

Selon la représentante des partenaires, Majid Kourbaji, l’industrie Anadolu spécialisée dans la fabrication de pâte et macaroni est une première du genre au Burkina. Puis, elle a exprimé sa gratitude au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa vision innovante et sa stratégie déterminée en faveur du développement industriel et agricole du pays. « C’est grâce à son leadership éclairé que ce projet a pu voir le jour. Il marque une étape importante dans la transformation économique du Burkina »,

a-t-elle expliqué.

Produire 100 tonnes de pâtes par jour

Pour Mme Kourbaji, cette journée est le fruit d’une

collaboration internationale exemplaire. D’après elle, cette usine marque non seulement le lancement d’une nouvelle entreprise, mais aussi le renforcement des liens entre le Burkina, la Turquie et le Qatar, fondés sur la confiance mutuelle et le respect culturel.

« La Turquie est une marque, une vision qui unie nos Nations en important le savoir-faire turc en matière de production de pâtes au Burkina. Nous voulons offrir aux populations des produits de qualité et accessibles à tous, tout en stimulant notre économie locale », a-t-elle rassuré.

En ce qui concerne la production de l’usine, elle a indiqué qu’il y aura au moins 5 types de pâtes alimentaires, avec une capacité de production de 100 tonnes par jour. Elle a précisé que le projet concerne 2 usines. « Une va produire les pâtes alimentaires et l’autre la farine de blé. Cette dernière aura aussi une capacité de produire environ 100 tonnes par jour », a-t-elle souligné. Et d’ajouter que l’usine sera prête et lancera la production du premier paquet de pâte dans un délai maximum

de 6 mois.

Quant au promoteur du projet, Kassoum Kiendrebeogo, il a fait savoir que cette entreprise qui s’inscrit dans la vision du président du Faso sera approvisionnée en blé par une production locale assurée par les paysans de la localité. « Nous voulons, à travers cette

entreprise, créer de nouveaux emplois, mais contribuer également à renforcer l’autosuffisance alimentaire et à réduire la dépendance aux importations. L’usine aura la possibilité de recruter au moins 100 employés directs », a-t-il affirmé.

Justifiant toujours son initiative, M. Kiendrebeogo a avancé qu’il entend prouver au monde entier qu’il est bien possible de créer du blé et de le transformer sur place au Burkina.

Adama SAWADOGO