Noufou Gnampa, président de l’A.G des experts agréés : « Il faut faire de l’expertise nationale un outil d’indépendance de stratégies de développement »

S : Si on vous demande de qualifier l’expertise burkinabè. Quels en seraient les grands traits caractéristiques ?

N.G : L’expertise burkinabè se distingue par son approche contextuelle, sa capacité à relever des défis spécifiques au pays, la qualité des prestations, son respect à l’international et son engagement dans la recherche de l’excellence dans ses missions. Les experts nationaux comprennent les nuances culturelles et sociales, ce qui les rend précieux pour les projets nationaux.

S : Quel bilan faites-vous de la contribution de l’expertise nationale au développement socioéconomique du Burkina ?

N.G : La contribution de l’expertise nationale au développement socioéconomique du Burkina est positive, mais des efforts continus sont nécessaires pour maximiser cet impact. Les experts jouent un rôle clé dans la conception et la mise en œuvre de projets qui stimulent la croissance. L’expertise stimule la réflexion stratégique dans les différents domaines de développement de notre pays. Il faut aussi souligner que l’expertise est créatrice de plusieurs emplois de jeunes et de femmes au Burkina. De plus, elle joue un rôle diplomatique en montrant le Burkina à l’extérieur par la qualité des résultats de ses missions.

S : Vous êtes le président de l’Agence de promotion de l’expertise nationale (APEN). Quelles sont les missions assignées à l’APEN ?

N.G : Avant de parler des missions de l’APEN, il faut rappeler que l’APEN, laissez-moi dire un mot sur ses organes et apporter une petite précision à votre question. L’APEN est un établissement public de l’Etat à caractère professionnel dont les organes sont les suivants : l’Assemblée générale, le Conseil d’adminis-tration, le Secrétariat exécutif. Je suis le président de l’Assemblée générale des experts agréés qui est l’instance suprême, mais le Conseil d’administration a aussi son président.

Aux termes des dispositions de l’article 4 du décret n°2013-208/PRES/PM/MICA/MEF du 2 avril 2013, l’APEN a pour mission d’organiser, de valoriser et de promouvoir l’expertise nationale. A ce titre, elle est chargée entre autres de gérer la stratégie de promotion de l’expertise nationale, coordonner et superviser toutes les actions relatives à l’exercice des professions d’expert, veiller à l’application des règles d’éthique et de déontologie élaborées simultanément par la société d’expertise et l’entreprise d’expertise individuelle , entreprendre des concertations avec les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers pour toutes les questions relatives à l’expertise nationale, entreprendre toutes études et recherches en vue du renforcement de la capacité opérationnelle des experts nationaux. Pour résumer, l’APEN a pour missions de promouvoir et valoriser l’expertise nationale, de faciliter la collaboration entre experts, d’assurer la qualité des services fournis et de participer activement à la formation et au renforcement des compétences des experts.

S : Comme le dit l’adage, nul n’est prophète chez soi ! Selon vous, l’expertise burkinabè est-elle bien valorisée au niveau national ?

N.G : Il y a deux situations à envisager. L’expertise des services, les appels d’offres et l’expertise des produits d’experts, les produits et services produits par des experts à vocation de les vendre. Pour l’expertise de services, les réponses aux appels d’offres, la réponse est oui et non. Oui, parce que beaucoup de marchés de l’intérieur sont exécutés par l’expertise nationale. Non, parce que beaucoup d’experts, en dépit de leurs compétences reconnues, disent ne pas avoir de marchés au niveau national et font le maximum de leurs chiffres d’affaires à l’international. Il y aurait trois raisons majeures à cette situation.

La faiblesse du marché, de l’offre d’expertise, la non-transparence de certains marchés publics ou privés et le fait de l’imposition toujours d’expertise extérieure dans certains marchés. Pour les marchés des produits d’experts burkinabè. En dehors de peu de produits comme l’entrepreneuriat populaire reconnu plus de 25 ans après, la plupart des produits innovants d’experts sont reconnus à l’international avant d’être reconnus sur le plan national. On peut dire que le Burkina peine à reconnaître l’expertise de ses fils et que le dicton « nul n’est prophète chez soi » est une vérité au niveau des produits créés par des experts burkinabè. Je suis personnellement à l’aise pour faire ce témoignage. Ainsi, comme vous l’avez peut-être suivi dans l’émission « Surface de vérité » de la télévision bf1, notre bureau IMPACT Plus a présenté un programme innovant d’aide à l’employabilité.

Le programme a été qualifié de « solutions structurelles à la problématique du chômage des jeunes », par Son Excellence M. Christophe Dabiré, ancien Premier Ministre du Burkina Faso, de « dossier qui devrait figurer à l’ordre du jour des sommets d’institutions comme l’UA ou la CEDEAO », par M. Dieudonné Bassinga, ancien fonctionnaire internationale et d’une « méthodologie originale, pragmatique et scientifique constitue une réelle opportunité pour développer l’employabilité des jeunes…. », par David Jay, un entrepreneur français, qui recommande à l’Europe de venir s’inspirer de ce système. Nous sommes toujours dans l’attente de sa reconnaissance. Il est certain qu’il y a de nombreux experts comme moi, avec des produits à fortes valeurs ajoutées qui peuvent s’exporter s’ils sont implémentés, mais qui ne sont pas reconnus.