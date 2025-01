Nouvel An 2025: le Ministre en charge de la Communication encourage les travailleurs des médias publics

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO était en immersion dans les locaux des médias publics dans la soirée du 1er janvier 2025.

Une visite « surprise » à la RTB télé, à la Radio nationale et aux Éditions Sidwaya pour encourager les journalistes et techniciens et leur présenter les meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le Ministre Pingdwendé a salué par ailleurs l’ensemble des travailleurs des médias publics pour l’engagement et le sacrifice dans leur mission quotidienne d’information. Il les a invités à rester professionnel et à demeurer dans la quête permanente de l’excellence

