Nouvel An 2025 : Le Président Ibrahim Traoré dévoile les projets pour l’année à venir

À l’occasion du Nouvel An 2025, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, s’est adressé à la nation ce mardi 31 décembre 2024. Dans un discours empreint d’espoir et de détermination, il a dressé le bilan des acquis de 2024 tout en annonçant des projets ambitieux pour l’année à venir.

Le Président Traoré a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu’au peuple burkinabè pour leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Il a révélé que plus de 15 000 hommes ont été recrutés dans l’armée en 2024. En 2025, au moins cinq Bataillons d’Intervention Rapide (BIR) seront créés pour renforcer les capacités opérationnelles de l’armée et assurer une meilleure sécurisation du territoire.

Dans un discours marqué par sa volonté de transformation et de résilience, le Capitaine Ibrahim Traoré s’est engagé à poursuivre ses efforts pour consolider les acquis et bâtir un Burkina Faso plus autonome et prospère.