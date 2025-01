Lutte contre le terrorisme: le premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, encourage les FDS de Koudougou

Le chef du gouvernement, accompagné des ministres en charge de la Sécurité, de l’Action humanitaire, de la Santé et celui de la Justice, a effectué une visite de terrain le mardi 31 décembre 2024 à Koudougou. Il s’est agi pour lui, d’encourager les Forces de défense et de sécurité (FDS), pour leur engagement et détermination dans la lutte contre le terrorisme.

A la veille du nouvel an, dans la soirée du mardi 31 décembre 2024, dès son arrivée au camp du Bataillon d’intervention aéroporté (BIA) de Koudougou, le premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est entretenu avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), qui veillent pour garantir la paix et la sécurité aux populations.

Il les a félicités pour les acquis importants, significatifs et majeurs, déjà engrangés tout au long de l’année 2024, dans la lutte contre l’hydre terroriste et les encouragés pour les perspectives dans le combat engagé, pour la libération du territoire national. « Le chef de l’Etat vous rappelle, que votre travail est reconnu et salué. Son message est un message de reconnaissance, d’encouragement pour