Opérationnalisation de l’AES: Les ministres en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso du Niger et du Mali se concertent.

La réunion ministérielle a été précédée de la rencontre des experts du Burkina Faso du Mali et du Niger, qui ont travaillé et produit des documents devant servir d’architecture institutionnelle pour l’opérationnalisation de l’AES.

Il s’agira pour les ministres S E Mme Olivia Ragnaghnèwendé ROUAMBA du Burkina Faso, Bakary Yaou SANGARE du Niger et Abdoulaye DIOP du Mali, d’examiner ces documents, de les amender et de les adopter pour marquer l’opérationnalisation stratégique de l’AES.

Le projet d’architecture institutionnelle de l’AES comprend entre autres, les organes à mettre en place et les projets de textes qui incarneront l’engagement des trois États pour la paix, la stabilité et le développement durable.

En harmonie avec les principes fondateurs de la Charte de l’AES signée 16 septembre 2023, l’architecture institutionnelle devra favoriser la coordination stratégique, la coopération sécuritaire et la gestion efficace des ressources transfrontalières, le tout en vue de préserver la souveraineté de l’AES et bâtir un avenir plus fort et plus prospère pour les peuples de cet espace.