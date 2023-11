Centre hospitalier régional universitaire de Gaoua : le Chef de l’Etat lance les travaux de construction

La construction du centre hospitalier régional universitaire de Gaoua vise à combler l’urgence de l’accès des populations de la région aux services de santé et aux soins de qualité.

Le Gouverneur de la région, le Commissaire divisionnaire de police, Boureima SAVADOGO a exprimé sa joie pour la réalisation du projet très attendu par les populations du Sud-Ouest. Et, le Chef de Canton de Gaoua, Sa Majesté Bifaté II a souhaité que l’infrastructure qui sera réalisée soit de qualité.

Au-delà de la qualité exigée pour cette infrastructure, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique qui a lu le discours de lancement des travaux du Chef de l’Etat, invite l’entreprise au respect des délais et des cahiers des charges.

D’un coût de réalisation de plus 45 milliards de francs CFA, le centre hospitalier régional universitaire de Gaoua aura une capacité de plus de 300 lits et sera bâti sur une superficie de 25 hectares.