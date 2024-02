Ouagadougou : la Police met aux arrêts d’un gang de voleurs

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°02 (ex Baskuy) de la ville de Ouagadougou a démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisés dans les vols et recel de motos. Ce réseau opérait en bandes organisées à l’intérieur de la ville de Ouagadougou, notamment à Boassa, à Bendogo et à la Zone I, dans les communes de Saaba et de Komsilga ainsi que dans les villes de Koupéla, de Pouytenga et de Tenkodogo.

Comme mode opératoire, le groupe ciblait les engins garés dans les parkings et les devantures des kiosques de PMU’B. Dès que les membres identifiaient des engins qui les intéressaient, le plus souvent ceux de marque YAMAHA de type SIRUS, ils attendaient le moment opportun, surtout lorsqu’il y a de l’affluence pour les soustraire.

Il arrivait également qu’ils filent leurs victimes jusqu’à leurs domiciles, patientaient jusqu’à une certaine heure jugée propice avant de passer à l’acte. Ils s’y introduisaient par escalades des murs, s’emparaient des engins qu’ils y trouvaient et ressortaient par le portail.

Les investigations menées ont permis d’appréhender quatre (04) membres du gang et saisir neuf (09) motos. Il est à noter également que la police a retrouvé une dizaine d’engins volés qui ont été remis à leurs propriétaires.

