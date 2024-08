Ouagadougou : La Police Nationale met aux arrêts un réseau de présumés malfrats

La Police Nationale, à travers le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°06 de la ville de Ouagadougou, a mis hors d’état de nuire un réseau de malfrats. Ce gang s’adonnait entre autres aux vols et recel d’engins à deux roues, au faux et usage de faux en écriture dans la commune de Ouagadougou, précisément dans les quartiers Boulmiougou, Kouritenga, Boassa, Sondogo, Djikofè et dans la commune de Saaba.

Selon la Police, certains membres se chargeaient du vol des motos. Un autre membre du réseau se chargeait de modifier les numéros séries des engins volés. Une fois que la vente d’une moto est actée, un autre membre se chargeait à son tour de procéder à la production des Certificats de Mise en Circulation (CMC) contre une somme variant entre 25.000 et 50.000 FCFA.

Sidwaya.info