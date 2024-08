Depuis le 08 aout, l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a commencé une opération dénommée Recensement général des entreprises (RGE) de 2024 sur l’ensemble du territoire et elle s’étale jusqu’en fin décembre 2025. 550 agents vont sillonner les 13 régions du Burkina Faso pour récolter les données afin de de disposer d’un fichier des entreprises opérant sur le territoire du Burkinabè. Plus de 2 milliards de F CFA mobilisés ont été dans l’opération.

