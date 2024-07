Ouagadougou : Un présumé blanchisseur de capitaux mis aux arrêts par la Police Nationale.

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 de la ville de Ouagadougou a mis fin aux activités illicites d’un présumé malfrat qui s’adonnait entre autres à la contrefaçon de sceaux de l’Etat, au faux et usage de faux, à l’enrichissement illicite et au blanchissement de capitaux dans la ville de Ouagadougou.

Selon la police nationale, l’homme proposait à ses clients ses services pour le dédouanement et l’immatriculation de leurs véhicules moyennant rémunération à la valeur exacte de dédouanement ou d’immatriculation de l’engin tout en leur garantissant une célérité dans le traitement des demandes.

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis de saisir deux cachets contrefaits de la douane burkinabè, une dizaine de faux Certificats de Mise en Circulation (CMC), plus d’une trentaine de faux récépissés de dépôt d’immatriculation et plus de deux cent soixante (260) fausses quittances de paiement de TVM.

Il est à noter que cet individu mène ses activités illicites depuis l’année 2020 et le préjudice causé par l’ensemble de ses agissements est estimé à plus de 300.000.000 FCFA.

Sidwaya.info