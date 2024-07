Promotion de la bonne gouvernance : la Présidence du Faso se dote d’un code d’éthique et de déontologie

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu ce mardi, le code d’éthique et de déontologie ainsi que les arrêtés instituant ledit code et portant création au sein de la Présidence du Faso d’une cellule anticorruption.

La Présidence du Faso donne l’exemple dans la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. En effet, l’institution a élaboré et adopté un code d’éthique et de déontologie pour le personnel, et créé en son sein un comité anticorruption.

Selon le Directeur de cabinet du Président du Faso, Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH qui a remis lesdits documents, la Charte de la Transition rappelle certaines valeurs telles que la justice, l’égalité, la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance et la méritocratie. « C’est ce qui a prévalu à ce qu’au sein de la Présidence du Faso, nous puissions mettre en place des outils, afin de mieux nous guider vers cet idéal », a-t-il expliqué.

L’objectif, a poursuivi le Directeur de cabinet, est d’asseoir une dynamique formelle afin d’encourager tous les agents à promouvoir les bonnes actions dans le sens de lutter efficacement contre la corruption. Il est aussi attendu du personnel de la Présidence du Faso des actes citoyens qui, au quotidien, permettront à notre nation de mieux se porter.

La cellule anticorruption de la Présidence du Faso est sous la tutelle de la Direction des Ressources humaines. Selon le Directeur de Cabinet, le Capitaine MEDAH, un comité sera chargé de traiter les dossiers, dans un esprit d’écoute et de dialogue afin promouvoir la cohésion dans le travail. En cas de manquement, le comité anticorruption va se référer aux dispositions juridiques comme le code de procédure pénale, les statuts particuliers régissant les institutions.

A l’image de la Présidence du Faso, le Directeur de cabinet du Chef de l’Etat a invité tous les départements ministériels et les institutions à suivre l’exemple en créant des cellules anticorruption et en dynamisant la lutte contre la corruption et tous les maux qui minent notre société.

Direction de la communication de la Présidence du Faso