Palestine : Le Royaume d’Arabie Saoudite condamne l’attaque du siège de l’office de secours et des travaux des nations unies pour les réfugiés

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères a exprimé la condamnation du Royaume d’Arabie Saoudite à « l’égard de l’agression perpétrée par les colons israéliens contre le Siège de l’office de secours et des travaux des nations unies pour les réfugiés (UNRWA), à Jérusalem occupée ». L’attaque a eu lieu sous le contrôle et la supervision des forces de Police israéliennes.

Le communiqué précise que le royaume tient l’occupation israélienne pour responsable de la répétition de ces crimes commis contre des civils sans défenses et des travailleurs d’organisation humanitaire et de secours

Le royaume lance un appel à la communauté internationale à travailler sérieusement pour mettre fin à toutes ces violations jurudique et humanitaire ; à tenir l’occupation israélienne pour responsable des crimes commises crime allant à l’encontre des lois et normes internationales les plus fondamentales.

B.S

Source : communiqué MAE