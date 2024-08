Pertes blanches : l’aspect, la couleur et l’odeur, des révélateurs d’un problème de santé

Les pertes blanches ou leucorrhées désignent des écoulements vaginaux non sanglants, (contrairement aux règles ou aux métrorragies qui correspondent à des saignements survenant entre les règles). Elles peuvent être épaisses, crémeuses, jaunes ou odorantes, avant ou pendant les règles.

Les pertes blanches sont le plus souvent un phénomène physiologique normal chez la femme. Elles sont dues aux sécrétions de glaire cervicale et des glandes annexes (glandes de Skène et Bartholin) et à la desquamation vaginale. Elles apparaissent à partir de la puberté et disparaissent progressivement à partir de la ménopause. Une perte vaginale est considérée comme anormale lorsqu’elle est plus dense que la normale, plus épaisse que la normale, semblable à du pus, blanche et grenue (comme du fromage frais), grisâtre, verdâtre, jaunâtre ou striée de sang, malodorante ou ayant une odeur de poisson, accompagnée de prurit, de sensation de brûlure, d’une éruption ou de douleur. Ces sécrétions de couleur blanchâtre sont plus ou moins abondantes selon les patientes et en fonction de la période de leur cycle menstruel.

En effet, les leucorrhées augmentent lors de l’ovulation (la glaire est alors plus abondante et semblable à du blanc d’œuf). Ces pertes ne sont pas associées à des brûlures, à des démangeaisons ou à tout autre symptôme général. Elles ne dégagent aucune odeur. Les pertes vaginales peuvent provenir de l’évolution normale des taux d’œstrogènes. Lorsque les taux sont élevés, les œstrogènes stimulent le col de l’utérus pour la production de sécrétions (mucus), et une petite quantité de mucus peut être évacuée du vagin. Les pertes blanches sont fabriquées à l’intérieur du col de l’utérus. Elles sont souvent plus abondantes autour du 14e jour du cycle, au moment de l’ovulation. Souvent, pendant la grossesse, elles sont plus importantes. Avoir plus de pertes blanches n’est donc pas inquiétant.

Les pertes blanches servent à protéger la flore vaginale des éventuelles infections et attaques extérieures (bactéries, virus, champignons, etc.) : les sécrétions permettent un nettoyage efficace du vagin en équilibrant son pH. Lorsque ce phénomène se produit, les cellules mortes présentes sur les parois vaginales sont évacuées.

Elles ont aussi un rôle dans la fonction reproductive. La glaire cervicale facilite le passage des spermatozoïdes jusqu’au col de l’utérus lors de l’ovulation : elle a donc un rôle pour la fécondation. Enfin, les sécrétions lubrifient le vagin, ce qui offre un confort indispensable lors des rapports sexuels.

Elles sont blanchâtres ou transparentes et surviennent dès l’apparition des premières règles jusqu’à la ménopause. Il ne faut pas négliger leur aspect, leur couleur et leur odeur carâ elles peuvent révéler un problème de santé. Si elles deviennent jaunâtres, notamment associées à des brûlures ou démangeaisons : c’est le signe d’une infection, si elles sont très blanches et ont l’aspect de lait caillé, cela peut être le signe d’une mycose. Lorsqu’elles ont une couleur verdâtre et une odeur désagréable (souvent associée à l’odeur de poisson), cela révèle un déséquilibre de la flore vaginale que l’on appelle vaginose.

Consulter un médecin

Les « bonnes » bactéries du vagin sont en trop faible nombre. Il peut également s’agir d’une IST comme une infection à trichomonas. Elles peuvent avoir tendance à devenir plus abondantes, plus denses et plus granuleuses, surtout avec des caillots blanchâtres et sont associées à des démangeaisons, cela peut être le signe d’une vaginite. Les pertes varient en quantité en fonction des femmes. Cela dépend de la sécrétion d’œstrogènes.

Si vous remarquez qu’elles sont très abondantes, qu’elles humidifient ou tâchent vos sous-vêtements, parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue.

Chez les femmes souffrant de pertes anormales, certaines caractéristiques sont préoccupantes.

Il s’agit de la fièvre, des douleurs pelviennes, de pertes sanglantes, en particulier après la ménopause, de selles dans les pertes vaginales. Chez les enfants, il peut s’agir de fièvre ou pertes jaunes ou vertes avec une odeur de poisson due à une vaginite à Trichomonas (ce qui suggère des abus sexuels)

Les femmes ou les jeunes filles présentant la plupart des signes avant-coureurs doivent consulter un médecin dans les 24 heures.

Les femmes sans signes avant-coureurs doivent consulter un médecin dans les jours qui suivent.

Source : santemagazine.fr, sante.journaldesfemmes.fr, msdmanuals.com

Wamini Micheline OUEDAOGO