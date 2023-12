Pingre kuni : un don de vivres pour marquer la 10eédition de l’événement

L’association Bark Pousgo organi

se le 08 décembre prochain la 10e édition des trophées de la paix au Burkina Faso dénommée Les Pingre Kuni. Avant la cérémonie, la structure a fait don de vivres et de non vivres aux personnes déplacées internes vivant à Panzani.

Les Pingre Kuni, la cérémonie de distinction des acteurs de développement et des défenseurs de la paix fête cette année ses 10 ans. Pour cette 10e édition, le vendredi 08 décembre prochain, vingt personnes et organisations seront primées. Avant cette date, l’association Bark Pousgo, organisatrice de l’événement présidée par l’artiste-musicien Bamos Théo (Théodore Bamogo à l’état civil), a fait un don, le samedi 02 décembre 2023, de vivres et de non vivres aux personnes déplacées vivant(PDI) à Panzani (Arrondissement n°9 de Ouagagougou).

Composé, entre autres, de maïs, des pâtes alimentaires, du sel, de vêtements, de chaussures, ce don vise, selon Bamos Théo, à soulager ces personnes en difficulté. Pour les bénéficiaires, a fait savoir la représentante des femmes Zoenabo Kiemdé, ce don fera énormément de bien puisqu’il tombe à pic a renchéri le responsable des déplacés internes du site de Kamboinsin, Mohammadi Kindo. « Nous disons merci à toutes ces personnes qui se soucient de notre situation de jour comme de nuit.

Nous disons également merci à Bamos Théo et son équipe pour le geste du cœur. Nous souhaitons un retour de la paix pour que les choses se normalisent », a-t-il déclaré. Représentant l’association Bark Pousgo auprès des PDI, Zenabo Zongo dit ZZ, lauréate Pingre Kuni 2021, a salué l’initiative et a lancé un appel à toutes les bonnes volontés.

La célébration des 10 ans des Pingre-Kuni sera patronnée le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et parrainée par un ancien lauréat Nebilma Bado. Deux autres personnalités apporteront également leur soutien à Bark Pousgo, à savoir Me Titinga Pacéré et Rasmata Kabré, fondatrice de la fondation Rama. Ils seront les présidents des Pingre Kuni 2023.

Alassane KERE