Effort de paix : les ressortissants de la province du Boulgou en République de Côte d’Ivoire apportent une contribution de 1.500 000 francs CFA

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba a reçu ce mardi 5 décembre 2023 des mains de monsieur Marcel Zinsonni, Secrétaire général de l’union des ressortissants de la province du Boulgou en république de Côte d’Ivoire, une contribution à hauteur d’un million cinq cent mille francs CFA ( 1.500 000 ) comme soutien à l’effort de paix, en réponse à l’appel lancé par les plus hautes autorités de la Transition.

Le Secrétaire général de l’union a, à l’occasion, rendu un hommage mérité aux autorités de la Transition, aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie, engagés sur le terrain de la reconquête du territoire national.

Ce don selon lui marque leur attachement à la mère patrie, et leur accompagnement au gouvernement qui œuvre au quotidien pour protéger les populations. « Nous formulons nos vœux de victoire aux autorités et au peuple burkinabè sur l’ennemi, et que bientôt la paix revienne dans notre pays », a laissé entendre monsieur Zinsonni.

La cheffe de la diplomatie burkinabè a remercié nos compatriotes pour cet esprit de solidarité envers la mère patrie et a, au nom de S.E.M le Capitaine Ibrahim Traoré Chef de l’Etat, Président de la Transition, salué ce témoignage d’amour pour leur pays. « Ce geste entre en droite ligne du Plan d’action de stabilisation et de développement, notamment en son pilier quatre qui prône la cohésion sociale et la réconciliation nationale » a indiqué la ministre des Affaires étrangères

Tout en invitant la diaspora burkinabè à toujours avoir un regard vers la patrie, S.E. Mme Olivia Rouamba encourage nos compatriotes vivant à l’étranger, à être des forces de propositions et de relais pour sensibiliser nos frères et sœurs vivant à l’étranger dans le but de les amener à adhérer aux initiatives des autorités de leurs pays et à s’investir davantage pour son développement.

Source :

DCRP/ MAECR-BE