Promotion du tourisme au Burkina Faso : le gouvernement crée l’Agence « Faso tourisme »

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, ce mercredi, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le ministre Porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, plusieurs dossiers inscrits à l’ordre du jour ont été examinés et des décisions importantes prises pour la bonne marche de la Nation.

Au titre du ministère de l’Economie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté trois décrets. Le premier décret est relatif à la création de l’Agence nationale de promotion du tourisme (Faso Tourisme). Il s’agit d’une agence qui vient remplacer l’Office national du tourisme burki-nabè (ONTB), selon le Porte-parole du gouvernement et ministre chargé de la Culture et du Tourisme. Le nouveau décret prévoit plusieurs innovations qui vont permettre à la nouvelle Agence de bien mener ses missions. Il s’agit, entre autres, de la reconfiguration du conseil d’administration pour prendre en compte les organisations professionnelles du tourisme, l’élargissement des attributions de l’Agence pour une promotion plus accrue du tourisme interne, la création d’un Conseil de la promotion du tourisme qui est un organe consultatif chargé d’émettre des avis sur la stratégie de promotion du tourisme externe et interne et le développement de l’image de marque de la destination Burkina Faso.

« La création de cette nouvelle Agence procède de la volonté du gouvernement de donner une nouvelle dynamique au secteur du tourisme burkinabè », a indiqué le ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Le deuxième décret porte sur la création de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel qui émane de la fusion de plusieurs structures. Il s’agit de la direction générale de l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS), de la direction générale du FESPACO, du secrétariat technique du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, de la direction de la cinématographie et de l’audiovisuel. « Il s’agit de fusionner toutes ces structures pour plus de cohérence, plus d’harmonie, plus de rationalité et surtout plus d’efficacité »,

a précisé le ministre chargé de la Culture, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Cette Agence a pour missions, entre autres, de soutenir le développement de la chaîne des valeurs de l’économie du cinéma et de l’audiovisuel au Burkina Faso, d’assurer la règlementation et le contrôle de la filière cinématographique et de l’audiovisuel, de tenir le registre public du cinéma et de l’audiovisuel, de contribuer à la structuration des acteurs, de mettre en place une billetterie nationale du cinéma et de l’audiovisuel. Pour le ministre chargé de la Culture, cette Agence permettra de résoudre l’épineuse question du financement du cinéma et de l’audiovisuel. L’adoption de ce décret est assortie de dispositions transitoires pour permettre la tenue de la prochaine édition du FESPACO en février prochain et aux autres structures de continuer de fonctionner avant l’opérationnalisation de la nouvelle Agence. Le troisième décret porte adoption des statuts particuliers de l’Agence nationale de promotion du tourisme (Faso Tourisme) et de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel en vue de permettre l’opérationnalisation de ces deux structures.

Direction de la communication de la Présidence du Faso