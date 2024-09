Prurit anal : consulter lorsque les démangeaisons anales sont accompagnées de diarrhées sanglantes

Le Prurit anal ou démangeaisons de l’anus est l’ensemble des sensations cutanées péri-anales qui déclenche le besoin de grattage. Fréquentes et souvent anodines, les démangeaisons anales (ou prurit anal) se révèlent parfois insupportables, voire douloureuses. La plupart du temps, de simples mesures d’hygiène permettent de limiter les crises, mais parfois un traitement s’impose.

L’anus est une zone très sensible qui peut, pour différentes raisons, provoquer des démangeaisons. Le prurit anal ou démangeaisons de l’anus se définit comme une sensation de picotement irritante qui donne envie de se gratter. Il peut être constant ou transitoire, à certains horaires de la journée ou de façon aléatoire. Le prurit anal est source d’inconfort et de gêne et peut causer des lésions. Plus désagréable que grave, il peut être soulagé facilement grâce à des mesures d’hygiène quotidienne. Les personnes qui souffrent du mal ressentent d’abord une irritation, une brûlure, puis finalement une démangeaison entraînant un irrépressible besoin de se gratter. Le phénomène peut se déclencher soudainement, le plus souvent le soir et disparaître très rapidement.

La nuit, cela peut perturber le sommeil. Les signes de la pathologie peuvent survenir à tout moment et perturber le sommeil. Il existe plusieurs causes pouvant expliquer un prurit anal. Il survient la plupart du temps sans raison particulière et disparaît rapidement. Lorsqu’elles sont persistantes, les démangeaisons de l’anus sont souvent liées à un facteur favorisant comme une hygiène défectueuse ou excessive, la constipation, la diarrhée, l’excès de transpiration et l’incontinence. Les maladies localisées au niveau de l’anus peuvent elles aussi causer des démangeaisons. C’est le cas des affections de la peau (eczéma, psoriasis, mycoses), des infections, ou des lésions anales telles que les hémorroïdes, les fissures ou les fistules. Les vers parasites (oxyures) font également partie des causes possibles de prurit anal. Aussi, une mauvaise hygiène, une diarrhée persistante, une sudation importante, une obésité et une consommation excessive d’épices, d’alcool ou de café sont parfois à l’origine de démangeaisons.

Chez les personnes atteintes de démangeaisons anales, certains signes et symptômes sont préoccupants. Il s’agit de l’écoulement de pus de l’anus ou autour (fistule suppurante), de diarrhée sanglante, de protrusion ou saillie hémorroïdaire, de la peau périanale souillée par de la matière fécale, de la peau périanale terne ou épaissie.

Avoir une bonne hygiène

Les personnes qui souffrent de démangeaisons anales accompagnées de diarrhées sanglantes ou d’écoulement de pus doivent consulter un médecin dans un délai de 24 à 48 heures. Les autres personnes doivent consulter un médecin si les démangeaisons durent depuis plus de quelques jours, mais la consultation n’est pas urgente. Il est possible d’éviter la survenue de démangeaisons anales et le développement de lésions de grattage en adoptant des mesures d’hygiène simples visant à protéger l’anus et à le maintenir propre et sec. Au quotidien, il est conseillé de privilégier les savons ou gels douches doux, neutres et sans colorant sans pour autant se laver de manière excessive. Avant de s’habiller, veiller à ce que la région génitale et anale soit bien sèche en tamponnant doucement avec une serviette propre. Il est recommandé de s’essuyer soigneusement après être allé aux toilettes, toujours en tamponnant délicatement plutôt qu’en frottant. Un coton imbibé de lait hydratant peut aider à nettoyer l’anus tout en évitant les démangeaisons. Pour les sous-vêtements, mieux vaut préférer le coton aux matières synthétiques et les formes peu serrées, sans oublier d’en changer tous les jours. Il est conseillé de faire une toilette locale si possible après chaque selle. Il faut éviter une sudation excessive et la macération qui en découle, et garder la peau de la région anale sèche. Il faut éviter d’utiliser du papier toilette irritant et parfumé, et ne pas frotter trop fort mais plutôt tamponner. Il est aussi conseillé de mettre des sous-vêtements en coton amples et propres chaque jour. Il faut lutter contre la diarrhée et la constipation en adoptant une diététique adéquate, et limiter le café, les aliments épicés et l’alcool. De bonnes habitudes d’hygiène (nettoyage soigneux mais délicat, éviter les savons et produits chimiques trop puissants et limiter l’humidité de la peau) peuvent contribuer à soulager les symptômes des démangeaisons anales. Appliquez les mesures préventives, même si le prurit est déjà en cours. Cela peut permettre d’enrayer la crise et de calmer les épisodes de démangeaisons.

Source: msdmanuals.com/fr, vidal.fr,

Wamini Micheline OUEDRAOGO