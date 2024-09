RH Awards 2024 : le sacre de Esther Félicité Nacro de la RTB

Le réseau des professionnels de ressources humaines, en partenariat avec le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a organisé, le samedi 7 septembre 2024, à Tenkodogo, la VIIIe édition café RH et IVe édition des RH Awards.

Esther Félicité Nacro, de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) est la meilleure directrice des ressources humaines 2024. Son sacre a eu lieu, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 septembre dernier, à Tenkodogo, lors de la cérémonie de la VIIIe édition de café RH et IVe édition de RH Awards consacrées à la distinction des meilleurs managers et directeurs des ressources humaines du Burkina. Plus tôt, au cours de cette même soirée, elle avait été désignée meilleure directrice des ressources humaines des Etablissements publics de l’Etat (EPE). Elle a ravi ainsi la vedette à deux autres nominés : Alassane Traoré, responsable du capital humain de Coris Bank, par ailleurs lauréat dans la catégorie banques et assurances, et Batian Bazié, de l’ex ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, reconnu aussi comme meilleur DRH des ministères et institutions. La lauréate RH Awards 2024 a reçu un trophée, une attestation, des gadgets et un chèque de 500 000 F CFA. « Une immense joie », s’est exclamée Mme Nacro, qui a dédié son prix à ses collaborateurs et à tous les DRH qui se sont succédé à la RTB. Ce prix est pour elle le résultat d’un travail d’équipe. Elle a expliqué que les facteurs qui lui ont permis de se distinguer des autres concurrents sont la gestion basée sur la spécificité, la considération de l’être humain, la gestion du social, l’écoute et la communication. « Ce qui est important, c’est mettre l’homme au cœur de la gestion des ressources humaines en humanisant notre gestion. Cela nous permet d’avoir des résultats », a déclaré Félicité Esther Nacro.

L’innovation de cette édition 2024 est la mise en place de la RH WEB TV pour permettre à l’ensemble des Burkinabè d’avoir en temps réel des informations en matière de gestion des ressources humaines, a confié le président du comité d’organisation, Ousséni Sandwidi.

«Nous avons permis également aux étudiants d’avoir des directeurs des ressources humaines comme parrain d’abord pour d’éventuels stages et ensuite leur ouvrir les portes des entreprises parce que la meilleure façon d’aider un jeune, c’est de

l’accompagner à avoir un emploi»,

a ajouté M. Sandwidi. En outre, il a indiqué qu’au cours des 96 heures d’échanges, une simulation d’entretien d’embauche a eu lieu afin de permettre aux étudiants de savoir comment se comporter.

Le patron de cette édition, le ministre d’Etat de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Basolma Bazié, a invité les gestionnaires des ressources humaines du secteur privé et du public, à poser des actes qui ne feront pas pleurer d’autres Burkinabè. Il les a exhortés à renforcer la communication au sein de leurs structures respectives afin

d’aller vers l’excellence.

Anselme KAMBIRE