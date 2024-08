Reboisement : Plus de 1.000 plants mis en terre par des ressortissants de Laye

L’Association des Frères Unis Songui Malgré (AFUSMa) a mis en terre plus de 1000 plants d’arbres, le samedi 17 août 2024 dans la commune rurale de Laye dans le Plateau-Central.

Sans relâche, le Burkina Faso poursuit ses efforts de restauration de son écosystème dégradé. C’est dans cette optique que l’Association des Frères Unis Songui Malgré (AFUSMa), a procédé à la plantation d’arbres dans le bosquet de Koumtenga, dans la commune rurale de Laye dans le Plateau-Central. C’est au total 1350 plants qui ont été mis en terre pour reverdir l’espace sacré du quartier de Koumtenga.

Pour le contrôleur des eaux et forêts, André Yaméogo, cette plantation d’arbres qui est un regarnissage dans le bosquet, permet non seulement de maintenir la végétation sur le site, mais aussi d’introduire d’autres espèces qui n’existent pas dans la commune de Laye. Il a précisé que différents types d’arbre ont été mis en terre. Il s’agit de l’Acacia Nilotica (en langue moré Pinginega), l’Acacia Sénégalaises ou le gommier blanc, l’Adansonia Digitata qui est le baobab, le Kaya Sénégalinsis (Caicédrat), l’écaluptice, « sur le plan coutumier, ils ont préféré le Nilotica pour la réalisation des masques, aussi le tamarinier qui est utilisé dans leurs rituels. De manière pratique au quotidien, certains de ces plantes sont utilisés dans la cuisine et en pharmacopée.

Selon le président de l’AFUSMa, Réné Zango, cette activité a été initiée pour donner une visibilité à ce site qui est important pour leur quartier Koumtenga, car reconnu comme un site traditionnel. L’association a adopté un certain nombre de stratégies pour sauvegarder les plants mis en terre. « Nous avons tenu à sensibiliser d’abord nos frères pour qu’ils sachent l’importance des arbres. Nous allons former un comité de suivi restreint qui pourra entretenir les plants », a-t-il fait savoir. Il a souligné que le comité va s’occuper de l’arrosage et de la surveillance des plants. Quant au représentant des coutumiers du quartier Sibiri Zongo, il a apprécié à juste valeur action posé par l’Association des ressortissants de Laye à Ouagadougou. Il a promis accompagner l’Association dans la mise en œuvre des stratégies de protection et de sauvegardes des 1350 arbres plantés dans leur quartier.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Crédit photo : Wamini Micheline OUEDRAOGO