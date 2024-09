Reconquête du territoire national : les ministres Nandy Somé et Amadou Dicko exhortent l’Oudalan à la résilience

La ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Nandy Somé Diallo et son homologue délégué aux Ressources animales, Amadou Dicko, étaient les hôtes des populations de la province de l’Oudalan afin de les informer sur la situation nationale, échanger avec elles sur leurs préoccupations et les encourager à la résilience face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la région du Sahel.

Dans leur entretien avec les forces vives de Gorom-Gorom, les deux ministres ont déclaré être venus pour les informer sur la situation nationale, apporter le soutien et le réconfort du gouvernement aux populations et recueillir leurs préoccupations. Ils ont exhorté les populations de la province à faire preuve de résilience face à l’insécurité et à ses effets néfastes. En réponse aux hôtes du jour, les forces vives de la province de l’Oudalan ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour cette initiative. Elles ont ajouté que leurs préoccupations incluent, entre autres, la sécurisation de la route nationale

3 (Ouagadougou-Kaya-Dori-Gorom-Gorom-Markoye), le renforcement de la sécurité afin de permettre aux personnes déplacées internes de retourner dans leurs localités ainsi que la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes.

Agence d’information du Burkina