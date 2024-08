Représentation du CBC au Togo: à la découverte des missions de l’institution

systèmes d’information moderne qui permettent, dès l’arrivée du navire, d’examiner les déclarations de fret déposées par les transitaires. C’est sur cette base, a-t-il expliqué, que la répartition du fret qui est de 1/3 ou 2/3 est faite quand la marchandise vient par voie maritime et reparti à 50%, si elle provient du marché local. Après cela, a-t-il ajouté, il y a l’enlèvement de la marchandise au port suivi d’autres procédures jusqu’à qu’au chargement.

L’assistance des chargeurs, une priorité

A l’issue de cette étape, il y a la délivrance du bon de chargement et du Bordereau de suivi du trafiquant routier (BSTR) pour des produits ordinaires et d’hydrocarbures et un Bordereau de suivi des véhicules importés(BSVI) pour véhicules importés. « Au-delà du

suivi de fret, le plus important pour nous est l’assistance des chargeurs », a insisté M. Ouédraogo, soulignant qu’il y a, parfois, des difficultés dans les ports liées aux aires de dépotage, de stockage et avec la douane.

En vue de la résolution de ces soucis, le CBC intervient auprès de ces acteurs pour faciliter l’enlèvement des marchandises. Des dires du représentant du CBC, le port autonome du Togo est le plus prisé par les pays de l’hinterland comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et, cela, a-t-il laissé entendre, s’est accentué par la situation géopolitique marquée par la situation sécuritaire et la création de l’Alliance des Etats du Sahel(AES). Selon le chef de bureau des opérations, Khamya Koné Diao, près d’une centaine de déclarations de fret sont enregistrés par jour. « Ces déclarations peuvent correspondre à 150 ou 300 camions », a-t-il précisé.

Malgré cette affluence, les usagers du CBC Togo apprécient la diligence dans le traitement de leur dossier. Sont de ceux-là, Issifou Tchanondo. Il est conducteur de camion sur le corridor Ouaga-Lomé. Après avoir rempli toutes les formalités, a indiqué attendre son bon de chargement. « Tout se passe bien ici entre nous et le CBC », a affirmé M. Tchanondo. Toutefois, avec le flux important du transit, la représentation du CBC au Togo, selon Boukari Ouédraogo, fait face à des difficultés liés au non respect des délais de franchise, aux fausses déclarations de certains transitaires, d’autres liés au transfert des containers sur la plateforme de Pia et à l’étroitesse des parkings.

Dans ce sens, le chauffeur routier, Abdel Wahab, a saisi l’occasion pour lancer un appel à l’effet de les trouver un parking pour les longs temps d’attentes. In situ, le représentant du CBC a informé qu’un terrain de 11 hectares a été acquis, dans la localité d’Adétikopé, à une vingtaine de km de Lomé, pour y ériger un parking commode. « Nous travaillons à résoudre le problème de parking qui se pose sur le corridor », a rassuré Boukari Ouédraogo.

Il a, par ailleurs, souligné que sa structure entretient de bonnes collaborations avec ses partenaires dont la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Sa représentante au Togo, Bintou Francine Zongo, a, en effet, soutenu travailler toujours en synergie avec le CBC pour l’accompagnement conséquent des operateurs économiques

burkinabè pour la facilitation le transport des marchandises sur le corridor. « Nous avons les mêmes acteurs économiques que nous accompagnons et nous travaillons dans la cohésion pour aplanir les préoccupations des transporteurs du fret », a confié Bintou Francine Zongo.