Burkina Faso : Une avancée Technologique mondiale grâce à virtual Technologies Solutions SA »

Le Burkina Faso se distingue sur la scène technologique mondiale grâce à Virtual Technologies Solutions SA (VTS-SA), un fournisseur de services Internet qui a réussi l’exploit de positionner le pays en tête du classement mondial de la connectivité IPv6. Cette prouesse technologique met en lumière le potentiel du Burkina Faso en tant que leader dans l’infrastructure Internet, surpassant même des nations traditionnellement en avance sur le plan technologique.

Ce classement repose sur une métrique essentielle : la distance moyenne entre un système autonome (ASN) et les autres systèmes autonomes qui forment l’Internet. Un score élevé sur cette échelle (allant jusqu’à 10) signifie que les utilisateurs de VTS-SA bénéficient d’une connexion directe et rapide avec les grands acteurs du web, tels que Google, Amazon, et Facebook, minimisant ainsi les intermédiaires et optimisant l’expérience en ligne.

Augustin Sogoh SANOU

Source : Le Ministère de la Transition digitale des Postes et des Communications électroniques

Sidwaya.info