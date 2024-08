Burkina Faso : Interdiction des missions de formation à l’étranger pour les Conseils d’Administration

À compter de ce mercredi 7 août, les missions de formation organisées à l’extérieur du Burkina Faso pour les membres des conseils d’administration des sociétés d’État, des Établissements publics de prévoyance sociale, et des Sociétés mixtes à participation majoritaire de l’État sont formellement interdites. Cette décision a été communiquée par une note émise par le Premier ministère burkinabè.

Signée par le Premier ministre Joachimson Apollinaire Kyelem de Tambela le 7 août à Ouagadougou, la note précise que toute mission de ce type nécessitera désormais une dérogation spécifique du Premier ministre pour être réalisée. Cette interdiction vise à contribuer à la réduction des dépenses de l’État, notamment en ce qui concerne les frais liés aux missions à l’étranger, qui ont souvent été source d’abus.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche plus large de maîtrise des finances publiques et d’optimisation des ressources, reflétant l’engagement du gouvernement à rationaliser les dépenses et à assurer une gestion plus efficace des fonds publics. En limitant les déplacements à l’étranger, le gouvernement espère non seulement réduire les coûts, mais aussi encourager l’utilisation des ressources locales pour les besoins de formation et de développement des compétences.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info