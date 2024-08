Burkina Faso : Renforcement des mesures de sécurité sur l’ensemble du territoire national

Le Burkina Faso intensifie ses efforts pour garantir la sécurité de ses citoyens face aux menaces croissantes. Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a annoncé ce jeudi 8 août 2024, via un communiqué, un renforcement significatif des mesures sécuritaires à travers tout le pays. Ce plan vise à protéger aussi bien les populations urbaines que rurales en renforçant la vigilance et la coopération entre les citoyens et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Ainsi, face aux risques sécuritaires, les citoyens sont encouragés à faire preuve de vigilance accrue. Il est essentiel de signaler toute activité ou objet suspect, et de respecter les directives des FDS lors des contrôles sécuritaires.

Le Ministre a également souligné l’importance d’adopter une attitude prudente dans les zones sensibles, en évitant notamment les stationnements prolongés à proximité de sites stratégiques et en ne divulguant aucune information pouvant être exploitée à des fins malveillantes.

Le communiqué rappelle également aux citoyens de bien vérifier l’identité et les intentions des personnes à qui ils louent des biens, afin de prévenir tout risque potentiel.

En remerciant la population pour sa coopération continue, le Ministre a réitéré l’importance d’une collaboration étroite entre les citoyens et les forces de sécurité. Pour signaler toute situation suspecte, les numéros d’urgence 1010, 16, 17 et 199 restent à la disposition de tous. Ces actions conjointes sont indispensables pour maintenir la paix et la sécurité au Burkina Faso.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info