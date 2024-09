Santé publique : la Coordination de lutte contre la fraude saisit 20 tonnes d’amphétamines

La coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) était vendredi 27 septembre 2024, face à la presse pour parler d’une importante saisie de produits prohibés dans la région du Centre-est, au cours de la nuit du 07 au 08 août 2024, sur deux véhicules de transport de personnes qui se sont mués en camion de transport de marchandises.

Selon le coordonnateur national de lutte contre la fraude, Dr Yves Kafando, « les marchandises prohibées saisies sont essentiellement des produits pharmaceutiques non homologués constitués d’amphétamines, destinés à alimenter le marché noir ».

Et de préciser que l’ensemble de la saisie est composé de 630 000 plaquettes de Cold tablets, 195 000 plaquettes de Norfloxacin, 30 000 plaquettes de Paracétamol, 36 000 plaquettes de VIAGRA King night, 2 000 plaquettes de Tramaking, 40 000 plaquettes de Cipro, soit un total de 933 000 plaquettes correspondant à 20 tonnes de produits prohibés engloutis dans 506 cartons, d’une valeur financière estimée à 366 088.461 FCFA.

Dr Kafando a ajouté que cette saisie est le fruit de la nouvelle dynamique en cours au sein de son institution notamment l’offensive contre la fraude dans le pays mais aussi et surtout la preuve de la collaboration que son institution entretient avec les populations, qui acceptent de plus en plus faire des dénonciations.

Ces produits pharmaceutiques frauduleux « au-delà des pertes sèches pour les caisses de l’Etat, constituent un danger pour la santé publique», a déploré le coordonnateur.

Il a exhorté donc les parents à plus d’éducation citoyenne, alimentaire vis-à-vis de la jeunesse, principale destinataire de ces produits dangereux.

Une requête de confiscation de la saisie sera adressée au procureur du Faso. Après l’obtention de l’ordonnance de confiscation, les produits saisis seront incinérés, foi du premier responsable de la CNLF.

Konwoman Rufin PARE