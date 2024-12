Sécurité nationale : « nous sommes en train de vaincre le terrorisme », général Célestin Simporé

Le ministre d’Etat, ministre en charge de la défense, le général Célestin Simporé, a indiqué mercredi à Titao, que le Burkina Faso est en train de vaincre le terrorisme grâce aux actions menées quotidiennement par les Forces combattantes, au leadership du chef de l’Etat et aux efforts consentis par le peuple burkinabè.

«Nous sommes en train de vaincre le terrorisme. Nous en sommes convaincus grâce à tous les actes que nous posons chaque jour, à la guidance que Dieu a bien voulu accorder aux plus hautes autorités du pays, à la vision du chef de l’Etat et aux efforts consentis par le peuple burkinabè », a déclaré mercredi le ministre d’Etat. Le ministre en charge de la défense s’est rendu dans les villes de Kongoussi, Titao et Djibo pour commémorer la fête de l’indépendance avec les forces combattantes. Il était à la tête d’une délégation gouvernementale composée du ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, du ministre en charge de la santé, Dr Robert Lucien Marie Kargougou, du ministre de l’Education, Sosthène Dingara, et du directeur de cabinet de la présidence du Faso, le capitaine Céleste Anderson Medah. Pour le ministre de la Défense, la synergie des moyens a permis d’obtenir des résultats palpables et de porter un coup dur à l’ennemi. « L’ennemi continue d’agir, mais il semble s’agir des derniers soubresauts, des ultimes gesticulations d’un serpent qu’on est en train d’abattre », a-t-il affirmé. Il a également exhorté les combattants à redoubler d’efforts dans l’unité et la complémentarité. « Chaque organe a un rôle à jouer. Faites en sorte que tous les organes fonctionnent correctement. Veillez les uns sur les autres, protégez-vous mutuellement », a-t-il insisté. Le général Simporé a salué les forces combattantes pour leurs prouesses, notamment dans le ravitaillement de Titao et de Djibo. Selon lui, les soldats ont bravé tous les dangers pour venir en aide à une population confrontée à une situation de stress nutritionnel.

« La prouesse réalisée prouve que rien n’est impossible si nous restons solidaires. Si chacun fait ce qu’il doit faire selon ses compétences, nous obtiendrons des résultats incroyables », a-t-il déclaré. Ces convois ont également permis de transporter du personnel administratif dans ces deux villes, a-t-il ajouté. « Ce que vous faites, c’est cela l’indépendance. Djibo en est un symbole », a affirmé le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana. Selon lui, les ennemis de la Nation avaient promis de prendre Djibo depuis des années. « Mais vous êtes restés stoïques, et grâce à votre engagement et votre abnégation, le drapeau du Burkina continue de flotter à Djibo », s’est réjoui M. Sana. Il a également invité les combattants à la vigilance face à la désinformation et à la guerre de communication dirigée contre le Burkina Faso. « Vous devez être fiers de ce que vous accomplissez ici. Chaque sourire à Djibo, c’est grâce à vous. Vous incarnez la fierté du Burkina Faso », a souligné le directeur de cabinet de la présidence du Faso, le capitaine Céleste Anderson Medah. La délégation a promis de prendre en compte les doléances des Forces de défense et de sécurité (FDS). Elle a également échangé avec les forces vives de Titao et de Djibo.

Agence d’information du Burkina