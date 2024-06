L’Amicale des volontaires pour l’humanité (A.V.H.) a organisé, jeudi 6 juin 2024 à Ouagadougou, la cérémonie de remise de permis de conduire aux Volontaires adjoints de sécurité (VADS).

Depuis 2021, l’Amicale des volontaires pour l’humanité organise chaque année une campagne de permis de conduire au profit de ses membres. Pour cette année, la cérémonie de remise de ces permis s’est tenue, jeudi 6 juin 2024, à Ouagadougou. Au total 111 Volontaires adjoints de sécurité (VADS) qui étaient candidats à l’opération « un VADS, un permis de conduire » ont reçu leur diplôme après environ quatre mois de formation. Le président Ferdinand N’Do, a indiqué que l’opération a débuté en mi-février 2024, l’examen du code de la route a eu lieu, le 23 mars, celui du créneau, le 13 avril et l’examen de circulation s’est tenu le 4 mai 2024. Il a affirmé que cette réussite des candidats a été possible grâce à leur assiduité et à la détermination des moniteurs. M. N’Do a aussi révélé que depuis le début de l’initiative en 2021, plus de 6 000 VADS ont été formés pour le permis de conduite. Soulignant au passage que cette opération va renforcer leur bagage intellectuel et facilitera leur insertion socioprofessionnelle à la fin de leur contrat.

Le symbole d’une détermination

Volontaire adjoint de sécurité en service à l’arrondissement 10 à Goundrin, Basile Compaoré a, pour sa part, affirmé que c’est un grand plaisir de recevoir ce jour cette attestation qui lui permet d’avoir des connaissances socioprofessionnelles et de s’engager dans la vie. « Vous avez accepté de consacrer plusieurs heures à l’apprentissage du code de la route et de la conduite et aujourd’hui, vous recevez le fruit de vos efforts : votre permis de conduire », a laissé entendre le Directeur de cabinet, représentant le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Joseph Sawadogo. Pour lui, ce diplôme représente bien plus qu’une simple autorisation de prendre le volant, c’est un outil essentiel pour tout volontaire souhaitant maximiser son impact et son efficacité. « Le permis de conduire joue un rôle fondamental dans la promotion de la sécurité routière. Il garantit que les conducteurs possèdent des connaissances, les compétences et la responsabilité nécessaires pour circuler de manière sûre et respectueuse », leur a-t-il expliqué. Le Directeur de cabinet du ministère en charge du transport a ajouté qu’en obtenant et en respectant leur permis de conduire, les conducteurs contribuent à réduire le nombre d’accidents, protéger des vies et améliorer la qualité de vie sur les routes. « La promotion de la sécurité sur les routes repose sur un équilibre délicat entre la responsabilité individuelle et collective. Donc, chacun de nous a un rôle fondamental à jouer sur la sûreté de nos routes », a-t-il confié. Cette opération de permis de conduire a été possible grâce à l’accompagnement du promoteur de Hozana Auto-école.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Cédric BOLOUVI (Stagiaire)