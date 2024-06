Dans un message sur son compte X, hier jeudi 6 juin 2024, Son Excellence le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé ses félicitations au Premier ministre indien, Narendra Modi, pour sa réélection.

«Au nom du peuple burkinabè et au mien propre, j’exprime mes vives félicitations au Premier ministre indien Narendra Modi, pour sa réélection. Je souhaite que cette victoire historique renforce votre leadership dans notre lutte commune pour la défense des valeurs universelles de liberté et de développement dans un monde multipolaire. Je formule également le vœu que ce nouveau mandat puisse raffermir l’excellente relation bilatérale entre nos deux pays, et dans le cadre des BRICS pour le bonheur de nos peuples. »