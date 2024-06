Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a présidé la première session ordinaire du Conseil d’orientation stratégique (COS) du Programme d’urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF), le jeudi 6 juin 2024, à Ouagadougou.

Les membres du Conseil d’orientation stratégique (COS) du Programme d’urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF) se sont réunis pour leur première session ordinaire de l’année, le jeudi 6 juin 2024, à Ouagadougou. Ainsi, les gouverneurs des régions, des chefs de projets, des responsables de départements ministériels, etc. ont passé en revue la gestion du programme au cours de l’année écoulée et les perspectives en 2024. Ils ont approuvé le bilan de la mise en œuvre du Plan de travail annuel budgété (PTAB) de 2023 et validé le PTAB 2024 afin de dégager les priorités pour l’exécution des interventions du programme. Selon le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo, le COS/PUS-BF a permis d’examiner le rapport 2023 contenant les différentes réalisations grâce aux efforts déployés par les gouverneurs des régions et les responsables des départements ministériels ayant leurs projets inscrits au PUS-BF.

Il a indiqué que des infrastructures socio-économiques, scolaires et sanitaires construites ont renforcé la résilience des populations sur le terrain. « Malgré l’insécurité, nous avons un taux de réalisation physique très appréciable de 57,2%, au regard du contexte sécuritaire », s’est réjoui le ministre en charge de l’économie. Il a confié qu’à l’issue des travaux, il y a eu deux recommandations « fortes », à savoir le référentiel pour la stabilisation et la résilience au profit des populations déjà réalisé à 15% qui pourrait remplacer le PUS-BF à la fin d’année 2024. S’agissant de la deuxième recommandation, Aboubakar Nacanabo a signifié que c’est la prise en compte des directeurs régionaux de l’économie et de la planification qui sont des acteurs « majeurs », dans les instances de discussion. A l’ouverture des travaux, le ministre en charge de l’économie ayant lu le discours du chef du gouvernement, a souligné que le taux d’exécution physique global de 57,2% des activités entièrement réalisées au cours de 2023 correspond à un taux d’exécution financière global de 63,3%.

« Des réalisations concrètes »

« En termes de réalisations concrètes, sans être exhaustif, nous pouvons citer, entre autres, le renforcement de capacités, l’acquisition et la confection d’effets d’habillement au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), la réouverture des Tribunaux de grande instance (TGI) de Dori et de Kongoussi en décembre 2023, améliorant l’accès à la justice des populations de ces localités à fort défi sécuritaire, l’aménagement de 275 hectares de terres agricoles, l’octroi d’intrants agricoles au profit de 37 000 agriculteurs », a-t-il indiqué.

Sur la liste des interventions en 2023, figurent également, aux dires de M. Nacanabo, la prise en charge de 39 718 bénéficiaires Personnes déplacées internes (PDI) et populations hôtes avec des non-vivres, l’accompagnement effectif de 76 000 personnes volontairement retournées, intégrées ou réinstallées, la construction et le bitumage de la route régionale n°9 Diendieogo-Bagré (35,84 km), la construction et le bitumage des bretelles Bagrévillage-Bagréville (9,2 km) et Bagrépôle – Bagréville (2,92 km) dans la région du Centre-Est. La construction d’une centrale solaire à Dori dans la région du Sahel et à Diapaga dans la région de l’Est et le raccordement de 50 000 ménages au réseau d’électricité et l’électrification par système solaire des infrastructures sociocommunautaires dans 300 localités rurales, sont également les acquis du PUS-BF en 2023, selon le ministre Nacanabo. Les acteurs ont aussi permis l’acquisition d’équipements spécifiques au titre du fonctionnement des lycées, collèges, établissements d’enseignement et de formation techniques et professionnels, pour les examens du Baccalauréat, du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans les différentes localités. La coordonnatrice du PUS-BF, Monique Bassénewindé Yarga / Ouédraogo, a précisé que les engagements financiers à la fin de décembre de 2023 se chiffrent à 278,17 milliards FCFA sur une prévision de 439,62 milliards FCFA.

Concernant les perspectives 2024 du Programme, elle a déclaré que le coût estimatif global du PTAB 2024 du PUS-BF est d’environ 768,04 milliards FCFA dont 565,96 milliards FCFA pour les ministères, 39,61 milliards FCFA pour les collectivités territoriales et 162,47 milliards FCFA pour les projets d’urgence et les projets en cohérence avec les objectifs du PUS-BF. Mis en œuvre depuis 2017, le PUS-BF est à sa dernière année d’exécution.

Boukary BONKOUNGOU

Karl Romann Joseph YAMEOGO (Stagiaire)