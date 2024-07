Dans le cadre du programme « Seeds for the future » initié par Huawei Northen Africa, une activité culturelle dénommée « Global village » a été organisée à la Médiathèque d’Essaouira au Maroc dans l’après-midi du mercredi 3 juillet 2024.

Des chapeaux de Saponé, des pagnes Faso Danfani, la statuette de la princesse Yennenga et bien d’autres objets culturels du Burkina Faso majestueusement exposés à la Médiathèque d’Essaouira au Maroc. C’est le beau spectacle qui a été offerts par les participants burkinabè au « global village » initié par Huawei Northen Africa dans le cadre du programme « Seeds for the future » qui se tient du 3 au 8 juillet 2024 au Maroc. Aux dires des organisateurs, cette activité a été initiée en vue de permettre à chacun des 15 pays participants au forum de montrer la richesse de sa culture et favoriser ainsi un brassage culturel.

Ainsi donc, en plus de l’exposition culturelle, les participants de chaque pays ont esquissé des pas de danse traditionnelle au grand bonheur des spectateurs. C’est la chanson « Panaki Panazoé » de Jean Claude Bamogo qui a été choisie par l’équipe burkinabè. A travers des pas de « warba », ils ont captivé l’assistance par leur savoir-faire. Les objets traditionnels burkinabè ont également attiré la curiosité de plusieurs visiteurs qui ont voulu connaitre l’histoire qui se cache derrière chaque objet. C’est donc sur une note de satisfaction que s’est achevée cette activité qui a connu la participation de la délégation de l’Ambassade du Burkina Faso au Maroc.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Essaouira au Maroc)