Soutien aux familles des Forces combattantes: les engagements du Président Ibrahim Traoré

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé, l’après-midi du jeudi 13 mars 2025, à Ouagadougou, avec les veuves et orphelins des Forces combattantes. Cette rencontre visait à recueillir leurs préoccupations afin d’identifier des solutions adaptées.

Débutée le 11 mars 2025, la conférence sur l’amélioration de la prise en charge des veuves et orphelins a réuni, pendant trois jours, plus de 500 participants, dont plus de 350 épouses et enfants des Forces combattantes venus de tout le pays. Elle a également rassemblé des acteurs majeurs impliqués dans l’accompagnement des familles des soldats tombés au front. Organisée par l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), cette rencontre a permis au président du Faso d’échanger directement avec les personnes concernées.

A l’issue des travaux, les participants ont identifié les principaux défis à relever et proposé des solutions pour améliorer la prise en charge des familles endeuillées. Parmi ces propositions figurent, la création d’une Fédération nationale des associations de veuves et orphelins pour mieux coordonner les actions, l’instauration d’un cadre structuré de formation et d’autonomisation économique, ainsi que le développement de partenariats avec les institutions financières et le secteur privé pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle des veuves et des orphelins.

Ils ont également suggéré la mise en place de cellules d’urgence médico-psycho-socio-spirituelles, l’implication des leaders religieux et coutumiers dans la gestion des conflits familiaux, ainsi que l’harmonisation et la simplification des procédures d’indemnisation des familles des forces combattantes.

En plus des recommandations formulées, les veuves des forces combattantes ont adressé plusieurs doléances au président du Faso. Balkissa Sigué, leur représentante, a souligné la difficulté pour ces femmes d’assumer seules la charge des enfants, particulièrement en l’absence de revenus stables. Leurs doléances portent sur trois axes principaux : l’autonomisation des veuves par l’insertion professionnelle, l’application effective de leurs droits et de ceux des orphelins, ainsi que le soutien aux enfants des soldats disparus.

Concernant l’insertion professionnelle, elles ont demandé l’organisation de concours spécifiques pour les diplômées des écoles professionnelles, l’attribution de quotas aux veuves dans les recrutements et examens professionnels, ainsi que l’accompagnement des femmes formées dans divers métiers tels que la cuisine, la couture, la coiffure et la restauration. Elles ont également sollicité un accès plus facile au crédit et la création de centres de formation dans les provinces.

Les veuves ont aussi insisté sur l’application effective de leurs droits, notamment le versement rapide des soldes des soldats décédés à leurs ayants droit, l’uniformisation des textes d’indemnisation des Forces de défense et de sécurité, la reconnaissance du concubinage pour la prise en charge des familles, ainsi que l’accès aux logements sociaux. Elles ont également demandé l’accélération du traitement des dossiers d’indemnisation.

Optimiser la prise en charge

Quant au soutien aux orphelins, elles ont plaidé pour une meilleure insertion professionnelle des pupilles de la Nation, la prise en charge psychologique des familles et la réinsertion des orphelins déscolarisés.

Le président du Faso dit avoir pris en compte ces doléances, affirmant que plusieurs d’entre elles sont déjà en cours d’exécution, tandis que d’autres font l’objet d’une réflexion approfondie. Il a souligné la nécessité de disposer d’une base de données exhaustives des blessés et des familles des soldats disparus pour optimiser leur prise en charge. A cet effet, une application a été développée pour collecter ces informations. Il a insisté sur l’importance de l’autonomisation des veuves afin qu’elles puissent assurer l’éducation et les soins de leurs enfants.

Il a aussi évoqué la mise en place de quotas spécifiques et l’existence de centres de formation adaptés aux réalités locales. « Le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives pour faciliter l’emploi et l’autonomie des veuves, notamment par l’inscription sur une plateforme permettant de cartographier les besoins et d’orienter les recrutements », a-t-il notifié. Concernant l’indemnisation des familles de militaires décédés, des mesures sont en cours pour harmoniser les textes et garantir un soutien plus efficace. Par ailleurs, l’Etat travaille à la reconnaissance du mariage coutumier pour permettre aux conjoints de bénéficier des droits sociaux.

Wamini Micheline OUEDRAOGO