Exposé sur la situation de la Nation: le Premier ministre attendu devant la Représentation nationale ce vendredi

Son Excellence monsieur le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, présentera son exposé sur la situation de la Nation, ce vendredi 14 mars 2025, à 9 heures, devant l’Assemblée législative de Transition (ALT).

A cette occasion républicaine, le Premier ministre fera un bilan de l’action gouvernementale en 2024. Il mettra en lumière les acquis significatifs, les défis rencontrés ainsi que les perspectives pour consolider les résultats obtenus dans la mise en œuvre des engagements du Président du Faso, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré.

A l’issue de son exposé, le chef du gouvernement se prêtera aux questions et observations de la Représentation nationale, offrant ainsi un cadre d’échanges et de dialogue sur les priorités du gouvernement. En rappel, cet exercice est prévu par la Constitution du Burkina Faso qui, à son article 109, dispose que : « Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de l’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale. Cet exposé est suivi de débats et ne donne lieu à aucun vote. »

DCR/Primature