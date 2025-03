Désarmement, démobilisation, réintégration: Dosso accueille un atelier de synthèse des consultations régionales

Le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, avec le concours du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), organise, depuis ce mercredi 12 mars 2025 à Dosso, un atelier technique de validation globale des résultats des consultations régionales pour l’élaboration de la stratégie nationale de désarmement, démobilisation, réintégration et prise en charge de la reddition des personnes associées aux groupes armés non étatiques au Niger.

Il s’agira au cours des travaux de valider les rapports régionaux des consultations, de faire la synthèse et la compilation des rapports régionaux pour produire un rapport global et de présenter et valider le rapport global qui constitue les résultats des consultations nationales. Dans le discours d’ouverture qu’il a prononcé à cette occasion, le responsable du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, M. Abdoulkader Garba a rappelé que la paix et la stabilité constituent des priorités fondamentales pour le Niger.

« Les conflits prolongés et l’insécurité liés à l’activité des groupes armés non étatiques instrumentalisés ont, a-t-il souligné, causé des profondes souffrances humaines et mis à l’épreuve la résilience de notre société ». D’où l’engagement des plus hautes autorités du pays d’offrir des perspectives de réintégration aux ex-combattants, assurer une prise en charge adaptée et favoriser la reconstruction d’un tissu social harmonieux. Le succès de cette stratégie, a-t-il dit en substance, repose sur l’engagement de toutes les parties prenantes.

« Nous avons la responsabilité collective d’assurer que la réintégration des ex-combattants et la prise en charge des personnes associées aux groupes armés se fasse dans le respect des droits humains, de la sécurité nationale et des besoins des communautés locales », a déclaré M. Abdoulkader Garba. Selon lui, « ce défi est immense mais il est à la hauteur de la détermination et de l’aspiration à un Niger pacifié et prospère dans le cadre de la grande refondation voulue par le peuple ».

Quant au représentant du PNUD, M. Abdoulaye Baldé, il a félicité le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire pour son leadership dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie nationale de DDR/R et l’engagement qu’il avait fait preuve pour franchir cette étape, avant de rappeler que ce processus a débuté en août 2024 avec la formation des membres du comité technique sur les principes, les méthodes et les approches du DDR, suivi par la rédaction et la validation du projet de rapport diagnostic, en passant par les consultations régionales et aujourd’hui l’atelier de synthèse et de validation des résultats de ces consultations.

« Cet atelier, a souligné M. Abdoulaye Baldé, vise à examiner et à valider les résultats des consultations régionales qui ont été menées par le comité technique national du 27 novembre au 11 décembre 2024 dans toutes les régions du Niger ». Il a surtout fait savoir que les consultations régionales ont permis de collecter des données sur les menaces sécuritaires, de cartographier les groupes armés non-étatiques afin de peaufiner l’analyse et finaliser le rapport diagnostique sur les dynamiques et manifestations des groupes armés non-étatiques au Niger. M. Abdoulaye Baldé a salué le dynamisme de la coordination nationale des programmes de stabilisation et de prise en charge de la reddition des ex-combattants des groupes armés non étatiques qui appuie le comité technique national dans le processus d’élaboration de la Stratégie nationale DDR/R avec des ressources limitées.

Le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alhassane, s’est réjoui du choix porté sur la région pour abriter la présente rencontre. Il a, par la suite, rappelé que la mission des consultations nationales est passée à Dosso, du 25 au 27 novembre 2024, et qu’à cette occasion la région a significativement apporté sa contribution en espérant que les préoccupations de la région seront prises en compte pendant les travaux.

Agence nigerienne de presse