Stage des Etalons à Casablanca: les Etalons ont mis le cap sur le Caire

Les Etalons, avant de quitter Casablanca ce matin, ont effectué leur dernière séance d’entrainement au complexe omnisports Lanoria avec un groupe quasi au complet.

Réveil musculaire et mise en place tactique ont constitué le menu de l’entrainement matinal des Etalons à leur retraite casablancaise. Une séance qui a connu la présence de deux nouveaux arrivés : Boureima Hassane Bandé et Adamo Nagalo. Ils sont arrivés la veille. Pendant plus d’une demi-heure, le préparateur physique, Hugues Dah, a multiplié les exercices pour permettre aux muscles de tenir face à l’intensité de la séance. Toute chose que prône le sélectionneur national Brama Traoré depuis le début du regroupement.

Pendant ce temps, Mohamed Kaboré dit Koasa s’exerçait avec les deux gardiens de but, Farid Ouédraogo et Kyllian Nikièma. Après, tout le groupe est mis à la disposition de Brama Traoré et ses adjoints pour la mise en place tactique. Lors de l’ultime exercice, Farid Ouédraogo reçoit un choc. Steeve Yago appelle le staff médical à son secours. Stupeur ! Avec la probable absence de Hervé Kouakou Koffi, il ne resterait qu’un goalkepeer si le portier du Vita club de la RD Congo signait forfait. Et c’est là que convoquer un autre gardien revient sur toutes les lèvres.

Cri du cœur entendu puisque juste après, la tête pensante de l’équipe informe du remplacement de Koffi par Nampé

Salifou Coulibaly, le portier de Salitas. Ce qui est sûr, Farid n’a pas terminé la séance. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Le joueur lui-même a rassuré que tout allait bien. Cap maintenant sur le Caire où Ibrahim Blati Touré et ses camarades sont attendus. Mais, déjà avec l’ambiance et la détermination constatées, tout reste possible même sur un terrain hostile.

Yves OUEDRAOGO

Depuis Casablanca