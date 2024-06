Tournoi UFOA-B : les Etalons cadets présentent leur trophée au président du Faso

Le Président du Faso, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a reçu, hier lundi matin, les Etalons U17, vainqueur du tournoi des Unions des fédérations ouest-africaines de football, zone B (UFOA-B). A cette occasion, les Etalons cadets ont présenté leur trophée au chef de l’Etat.

«Je suis très content de vous recevoir », a déclaré le chef de l’Etat face à ces jeunes « VDP » qui ont porté haut le flambeau de notre pays à l’occasion de ce tournoi ouest-africain. « Lorsque l’hymne national vous pénètre, ça secrète de l’adrénaline (…) ; vous n’avez jamais lâché, vous n’avez jamais abdiqué », a souligné le capitaine Ibrahim Traoré, satisfait de la performance des Etalons U17. Tout en louant l’esprit de combativité et d’abnégation des Etalons cadets, le chef de l’Etat a tenu à féliciter les joueurs et l’ensemble de l’encadrement technique pour la fierté et l’honneur fait à la Nation entière.

« Vous nous avez envoyés en mission et nous sommes revenus avec le trophée », a soutenu l’entraineur des Etalons U17, Oscar Barro. Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé, a remercié le chef de l’Etat pour les efforts consentis pour accompagner toutes les équipes nationales en football, en dépit des difficultés que vit le pays. « Vous êtes le premier capitaine de toutes nos équipes nationales », a souligné Lazare Banssé.

Quant au capitaine des Etalons U17, Badra Barro, il a exprimé, au nom de l’ensemble de l’équipe, leur gratitude au peuple burkinabè pour tout le soutien manifesté à l’occasion de la compétition. Avec ce sacre, les Etalons U17 sont automatiquement qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de leur catégorie. « Je vous exhorte à garder cette dynamique. Il faut viser très loin ; vous êtes capables (…). Je souhaite que vous mainteniez la flamme et portiez haut le drapeau du pays », a indiqué le président du Faso. Face au chef de l’Etat, l’entraineur s’est engagé à faire davantage pour apporter d’autres lauriers à notre pays.

Direction de la communication de la Présidence du Faso