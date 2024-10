Tensions internationales : La Russie déploie un exercice nucléaire de grande envergure

Dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l’Occident autour de la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a supervisé, mardi, un exercice stratégique d’envergure impliquant les forces nucléaires du pays. Cet exercice, qui simule une « frappe de représailles massive » en réponse à une attaque nucléaire ennemie, est conçu pour tester la réactivité des forces stratégiques russes en cas de conflit nucléaire.

Le ministère russe de la Défense a précisé que cette manœuvre impliquait plusieurs types d’armement stratégique, y compris des sous-marins nucléaires et des bombardiers à capacité nucléaire.

Deux sous-marins, le Novomoskovsk et le Knyaz Oleg, ont tiré des missiles balistiques intercontinentaux depuis les mers de Barents et d’Okhotsk. De plus, les bombardiers Tu-95 ont réalisé des tirs d’essai de missiles de croisière à longue portée, démontrant la portée mondiale potentielle de ces armes. Selon le ministère, tous les missiles ont atteint leurs cibles avec succès.

