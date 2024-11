Tour du Faso 2024: Le Russe Artem Gomozkov remporte la 9e étape à Kaya

Artem Gomozkov a remporté, le 2 novembre 2024, la 9e étape du tour cycliste international du Faso 2024. Courue entre Kombissiri et Kaya, le sociétaire de l’équipe militaire russe a parcourue la distance de 141 km 300 en 3h27mn 08s avec une vitesse moyenne de 40,930 km/h. Leader depuis la 1ère étape, le marocain, Mohcine El Kouraji conserve le maillot jaune.

Après Popov Anton, un autre russe est vainqueur d’étape au 35e tour cycliste international du Faso. Le 2 novembre 2024, Artem Gomozkov, a remporté la 9e étape du 35e tour du Faso. Courue entre Kombissiri et Kaya, le sociétaire de l’équipe militaire russe a parcourue les 141km300 en 3h27mn08s avec une vitesse moyenne de 40,930 km/h. A l’appel ce matin à Kombissiri, ils étaient 55 à répondre présents. Pour cette avant dernière étape, trois sprints intermédiaires étaient inscrits à l’ordre du jour. A peine 5 km de course, trois coureurs se lancent pour une échappée. Il s’agit de Saturnin Yaméogo, Auriol Steve Ngueguim du Cameroun et Bassirou Monea. Au k15, l’écart était de 55s avec le peloton. Il est de 2mn35s au km28. Au km30, les fuyards creusent d’avantage l’écart. Désormais il est de 3mn50s. Mais juste avant le 1er point chaud à Ouagadougou au km 44,6, ils sont rejoints par le Bamassi Soulama. C’est d’ailleurs ce groupe de fuyards qui dispute le 1er sprint intermédiaire enlevé par le coureur de l’équipe nationale du Burkina Faso, Saturnin Yaméogo. Il devance sur la ligne, Auriol Steve Ngueguim et Bamassi Soulama ferme la marche. Juste avant de disputer le second point chaud à Ziniaré au km77,3km, le groupe tête est rattrapé par le groupe intercalé avec à sa tête, le Russe Stash Mamyr. Là, le burkinabè est devancé sur la ligne. Auriol Steve Ngueguim enlève le sprint intermédiaire. Il est suivi de Saturnin Yaméogo et Stash Mamyr. Au dernier point chaud à Korsimoro au km114,5, le burkinabè de l’équipe nationale du Burkina Faso, Saturnin Yaméogo est à l’arrivée. Il devance Auriol Steve Ngueguim et le Ruse, Anton Vorobyen. Passée ce point chaud, l’échappée est annulée. Mais pas pour longtemps. Une échappée se forme rapidement avec 6 coureurs dont le maillot jaune, Mohcine El Kouraji, et deux russes. C’est d’ailleurs un des deux à savoir Artem Gomozkov, qui réussit à se défaire des autres pour s’imposer en solitaire à Kaya. Leader depuis le 1ère étape, Mohcine El Kouraj conserve son maillot jaune. Le maillot vert par point reste sur les épaules du russe, Popov Anton. Quant à celui des points chauds, il reste la propriété du russe, Stash Mamyr. La 10e et dernière étape se dispute demain, 3 novembre, entre Boussé et Ouagadougou. Longue de 119 km 800, trois sprints intermédiaires seront disputés à Barma, à Ouagadougou et au 2e passage du circuit ferme sur le boulevard Thomas Sankara.

Ollo Aimé Césaire HIEN